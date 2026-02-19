El post de Graciela Alfano en una playa nudista de Uruguay generó revuelo

A sus 73 años, Graciela Alfano volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir una experiencia personal que no pasó desapercibida: su visita a una playa nudista en Uruguay. La exvedette relató el momento con un mensaje que rápidamente se viralizó, al compartir detalles de su visita a la playa Chihuahua, ubicada en Punta del Este. "Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este. Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebridades internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista", escribió a través de su cuenta de Instagram.

El posteo desató una ola de comentarios tanto a favor como en contra. Sin embargo, la actriz utilizó la ocasión para reflexionar sobre lo que representa este tipo de lugares. "Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna. No se trata de exhibirse, sino de disfrutar, tengas el cuerpo que tengas", expresó, dejando en claro que el espíritu del naturismo no está relacionado con el exhibicionismo, sino con la aceptación y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

La libertad corporal como mensaje central

En su extenso relato, Graciela Alfano remarcó que la visita a lugares como la playa nudista Chihuahua representa una forma de libertad personal. La exvedette destacó que en estos espacios lo más importante es disfrutar sin prejuicios y sin la necesidad de juzgar a los demás.

"Respetar al otro es la consigna", insistió Alfano, demostrando su creencia en el respeto mutuo. La actriz también subrayó que no se trata de un espacio para buscar atención, sino para conectarse con la naturaleza y el cuerpo de una forma libre y sana, sin importar el tipo de cuerpo de cada persona.

Respuesta irónica ante las críticas

Como era de esperarse, la publicación generó opiniones divididas. Muchos seguidores celebraron su actitud abierta y su disposición a mostrar su experiencia sin tapujos, mientras que otros la criticaron, señalando la desnudez a su edad. Sin embargo, Alfano no se dejó afectar por los comentarios negativos. "Quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años, siempre existen los envidiosos. Si tuvieran mi cuerpo, también lo harían", respondió con ironía y sin perder la seguridad en su postura.

Una vez más, Graciela Alfano se destacó como una figura que no teme desafiar los convencionalismos sociales. A sus 73 años, se reafirma como una defensora de la libertad personal, demostrando que la edad no es un obstáculo para vivir sin prejuicios y sin pedir permiso.