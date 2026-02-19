Rescataron a tres integrantes de familia arrastrada por el agua: buscan a madre e hija

Rescataron a tres integrantes de la familia arrastrada por el agua en Paraná

Rescataron a tres integrantes de la familia arrastrada por el agua en Paraná durante la intensa tormenta registrada en la mañana, luego de que la vivienda en la que residían fuera llevada por la corriente en la zona de calle Blas Parera y Brown, en inmediaciones del arroyo Las Viejas. El padre y dos menores lograron ser puestos a salvo, mientras continúa la búsqueda para determinar si hay más personas afectadas. Hasta el momento el operativo se centra en dar con el paradero de la madre y su hija

La casa que fue arrastrada por el agua

Según las primeras informaciones, el agua comenzó a subir rápidamente como consecuencia de las precipitaciones intensas y el desborde del arroyo. La casa, ubicada a escasa distancia del cauce, no resistió la fuerza de la corriente y fue arrastrada junto con quienes se encontraban en su interior.

Confirmación oficial y testimonio

El jefe de Policía, Claudio González, confirmó que el operativo se activó tras un llamado de emergencia. “El caudal de agua arrasó con una vivienda. Recibimos un llamado que alertaba sobre lo ocurrido y de inmediato se dispuso la intervención de todos los equipos”, precisó.

Respecto al relato del hombre rescatado, indicó: “El padre nos narró cómo se produjo la situación. Estamos siendo prudentes con la información hasta poder confirmar todos los datos”. Cabe el padre fue localizado a pocos metros del arroyo, tras haber sido arrastrado por la corriente.

González agregó que el operativo debió reubicarse por la fuerza de la corriente. “El procedimiento se trasladó unas dos cuadras más abajo por el mismo caudal del arroyo. Se trabaja intensamente para esclarecer lo sucedido y determinar con exactitud la cantidad de personas buscadas”, sostuvo.

Asimismo, confirmó: “Hasta el momento, el padre y dos menores se encuentran a salvo. Estamos buscando a los demás”.

Operativo y medidas preventivas

El funcionario explicó que las tareas continúan en un contexto complejo debido al importante caudal del arroyo Las Viejas. “El agua mantiene un nivel elevado y eso dificulta las labores de búsqueda”, señaló.

Por razones de seguridad, se dispuso el corte de calles en el sector y se solicitó a los vecinos no acercarse a la zona. “Pedimos a la comunidad que no intente ingresar al arroyo y que ante cualquier información la comuniquen a la Policía”, remarcó.