Conductor que intentó quitarse la vida tras chocar contra un camión habría estado alcoholizado

Accidente e intento de suicidio en La Paz. Un gravísimo episodio tuvo lugar en horas de la mañana en el departamento de La Paz, donde un siniestro vial derivó en un intento de suicidio que mantiene en vilo a la comunidad. El protagonista del hecho, un conductor de camioneta oriundo de la zona de Arroyo Hondo, colisionó contra la parte trasera de un camión que se dirigía de Esquina a Concordia. La colisión provocó el vuelco del transporte de carga.

En diálogo con Elonce, Carlos Schmunk, Jefe Departamental de la Policía de La Paz, relató la secuencia de los hechos: "1:30 de la madrugada, fuimos comisionados. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el camión estaba tumbado y que la camioneta había despistado. El camión, que venía de la localidad de Esquina hacia Concordia, fue colisionado en la parte trasera”.

El estado del conductor y la sorpresiva detonación

Según las primeras precisiones del operativo, el hombre que manejaba el vehículo menor no presentaba heridas de gravedad tras el impacto inicial, aunque su comportamiento errático llamó la atención de los uniformados. "El conductor de camioneta aparentaba estar en estado de alcoholismo. El hombre estaba sentado, sin lesiones a simple vista", detalló Schmunk.

Lo que parecía ser un procedimiento de rutina para ordenar el tránsito tomó un giro dramático en cuestión de segundos. Mientras el personal policial trabajaba en la escena, se produjo el desenlace inesperado: "Al constatar no había lesionadas, se procede a ordenar el tránsito y los agentes escuchan una detonación de arma de fuego. Se le dio aviso a la fiscal que se hizo presente", señaló el jefe Departamental.

Traslado de urgencia y peritajes en la zona

La situación médica del involucrado es crítica debido a la localización de la herida. "Fue trasladado de urgencia al Hospital de Paraná. Suponemos que el hombre se imaginó que fue una situacion peor, se le sentía un fuerte olor etílico y balbuceaba", explicó el funcionario policial.

Schmunk también aportó datos sobre el perfil del hombre y el avance de la causa: "La persona de la camioneta es de Arroyo Hondo de La Paz, sitio cercano al accidente. Ha tenido otros inconvenientes con el consumo de alcohol, según dichos de la gente de la zona”.

El hecho está en etapa investigativa. Se secuestró un arma en el interior de la camioneta y una baina.

Estado de las rutas y el impacto emocional

En cuanto a la logística en el lugar del accidente, las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del vuelco, el flujo vehicular no se vio interrumpido de manera total. Sin embargo, las tareas de remoción serán complejas. "La camioneta se dificulta sacarla por el lugar donde quedó, lejos de la banquina. La ruta no está cortada. El camión quedó pegado a la ruta. No hay problemas de circulación", aclaró el jefe policial.

Finalmente, Schmunk se refirió al estado anímico del camionero afectado por el choque del conductor de camioneta, quien resultó ileso pero profundamente afectado por lo presenciado: "Está shockeado por la situación del disparo".