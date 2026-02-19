Desesperada búsqueda de madre e hija: “La corriente se llevó la casa entera”, dijo vecino

Continúa la búsqueda de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, tras el desborde del arroyo Las Viejas. El operativo se amplió hacia nuevos sectores del cauce mientras vecinos describieron el dramático momento en que la vivienda fue arrastrada por el agua.

Desesperada búsqueda de madre e hija

El violento temporal que afectó a Paraná durante la mañana dejó una escena de extrema tensión en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, donde una casa ubicada a la vera del arroyo Las Viejas fue arrastrada por la creciente junto a los integrantes de una familia.

En un primer momento se informó que en la vivienda residían seis personas y que se desconocía el paradero de todas. Con el correr de los minutos, el padre fue localizado a pocos metros del arroyo y luego se confirmó que dos menores estaban a salvo. Sin embargo, continúa la búsqueda de la madre y de una de las niñas.

El relato de un vecino

Un vecino que vive junto a la vivienda afectada describió el dramático episodio. “Me levanté con el agua hasta las rodillas. Salí y los vecinos corrían para todos lados. Les pregunté qué había pasado y me dijeron que la corriente se llevó la casa con la familia entera”, relató.

El hombre explicó que comenzaron a buscar desesperadamente y que con el correr de los minutos algunos integrantes aparecieron. “Fueron empezando a aparecer de a poco, pero todavía falta la madre y la nena más chica”, expresó conmovido.

También señaló que si bien en otras lluvias el barrio había sufrido complicaciones, nunca imaginaron una situación de esa magnitud. “Se complica cuando llueve, pero no tanto así”, sostuvo.

Preocupación y prevención

El vecino remarcó que el crecimiento del arroyo fue abrupto y advirtió sobre la acumulación de residuos en desagües y placas. “Hay que ser un poquito más responsables y tirar la basura donde se debe, porque estas son las consecuencias”, manifestó.

Ante el riesgo, decidió evacuar a su familia. “Cargué a mi mujer y a mi hija chiquita en el auto para evitar otra desgracia, no vaya a ser que se caiga también esta casa”, contó.

Visiblemente afectado, agregó: “Son vecinos, los nenes venían todos los días a comprar acá. Es algo muy feo, más feo todavía para la familia”.

Operativo ampliado

Con el correr de las horas, Bomberos, personal policial y Protección Civil ampliaron la zona de rastrillaje hacia sectores más bajos del cauce, especialmente en inmediaciones de Rondeau y Atman, siguiendo el recorrido del agua.

Las tareas se desarrollan en un contexto complejo debido al importante caudal del arroyo, que llegó a crecer más de dos metros en pocas horas. Si bien el nivel descendió, el flujo continúa siendo intenso.