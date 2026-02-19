Se produjo un socavón en apoyo del puente en acceso al Club de Pescadores

Socavón en puente de Club de Pescadores. El fuerte temporal que azotó a la ciudad de Paraná en las primeras horas de este jueves dejó a su paso lluvias intensas, desbordes de arroyos y una serie de destrozos en distintas zonas de la ciudad.

En el marco de esa situación, el presidente del Club de Pescadores y Náutico de Paraná, Eduardo Quiróz, brindó detalles sobre el alcance de los daños en uno de los accesos al predio.

"El temporal volteó un árbol y una palmera que fueron arrastradas por el arroyo. Pero además, se produjo un socavón en uno de los apoyos del puente, dejándolo inutilizable”, explicó.

Esta situación provocó el cierre temporal del acceso a la institución desde la ruta principal.

Cambios en el acceso al club de Pescadores y Náutico

Debido a los daños causados por el temporal, la entrada habitual al club de Pescadores ya no es segura. "De ahora en más, la entrada a la institución se hará por el lado conocido como ‘la arenera’", indicó Quiróz, quien aseguró que la medida fue tomada para garantizar la seguridad de los socios y visitantes.