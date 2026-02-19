Libreta AUH 2025: hasta cuándo continúa el plazo de presentación

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue vigente hasta el próximo 31 de marzo de 2025. Este trámite es crucial para acceder al 20 por ciento correspondiente al complemento acumulado durante 2024, el cual no se había abonado en su totalidad a lo largo del año.

La Libreta AUH es un documento que certifica que los beneficiarios cumplieron con los controles de salud, vacunación y educación correspondientes para los niños y adolescentes a cargo. Este formulario se puede presentar de manera digital, a través de la plataforma mi ANSES, disponible en su sitio web oficial y su aplicación móvil. Para ello, es necesario generar el formulario correspondiente, el cual debe ser completado y firmado por las autoridades sanitarias y escolares.

Paso a paso para la presentación de la Libreta AUH

Para realizar el trámite de forma correcta, es importante seguir estos pasos detallados:

Ingresar a mi ANSES: Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Consultar la información de los hijos: En la sección Hijos > Libreta AUH, verificar que los datos de los niños o adolescentes a cargo estén correctos.

Completar las secciones faltantes: Si alguna sección (educación, salud o vacunación) no está completa, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Imprimir el formulario: Asegurarse de que esté impreso en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o escuela para ser completado y firmado.

Tomar foto del formulario completo: La foto debe ser clara, tomada sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas visibles. Asegúrese de que la imagen tenga un tamaño menor a 3 MB y esté en formato JPG.

Subir la Libreta a mi ANSES: Ingresar nuevamente a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones para completar el proceso.

Una vez cargado el formulario, el titular recibirá un correo electrónico confirmando que la presentación fue realizada correctamente.

Alternativa presencial

En caso de no poder realizar la presentación digitalmente, los beneficiarios también tienen la opción de hacerlo de manera presencial, sin turno, en una oficina de ANSES o en algún operativo de atención del organismo. Esto garantiza que todos los titulares de la AUH puedan acceder al beneficio, incluso sin la posibilidad de utilizar los medios digitales.