El Gobierno de Entre Ríos confirmó que no habrá cambios en las horas extras de los empleados

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que no habrá modificaciones en el régimen de horas extras dentro de la Administración Pública provincial, luego de versiones que generaron inquietud en distintos sectores estatales. La definición se conoció tras una reunión entre autoridades del Ejecutivo y representantes del gremio UPCN.

El encuentro se llevó a cabo entre el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario general del sindicato, José Allende. Allí se abordó la preocupación vinculada a posibles descuentos o reducciones en las horas extras, y ambas partes coincidieron en que no existe ninguna decisión en ese sentido.

Según se informó oficialmente, el tema tampoco formará parte de la agenda en la próxima mesa paritaria. De esta manera, el Ejecutivo provincial buscó despejar las versiones que circularon en las últimas horas y que habían generado incertidumbre entre los trabajadores.

Antecedentes y preocupación sindical

Las inquietudes surgieron a partir de antecedentes registrados en 2025, cuando la cuestión vinculada a las horas extras había generado malestar en distintas áreas del Estado provincial. En ese contexto, UPCN planteó la necesidad de contar con una aclaración formal que garantizara estabilidad en la actual negociación salarial.

Durante la reunión, tanto el Gobierno como el gremio coincidieron en la importancia de mantener un ámbito de diálogo que permita abordar los temas salariales sin incorporar cuestiones que no estén en análisis.

La medida se tomó tras una reunión de UPCN con el ministro Troncoso.

Desde la administración provincial remarcaron que no existe disposición alguna para avanzar sobre recortes o cambios en el esquema vigente. En ese sentido, la definición apunta a brindar previsibilidad y evitar especulaciones en medio del proceso paritario.

Continuidad del diálogo

El entendimiento alcanzado entre las partes establece que la discusión salarial continuará en los términos previstos, sin sumar a la negociación el debate sobre las horas extras. La intención manifestada fue preservar un clima de estabilidad institucional mientras avanzan las conversaciones por recomposición de haberes.

Con esta aclaración, el Ejecutivo y el sindicato buscaron llevar tranquilidad a los trabajadores estatales y cerrar el tema que había generado preocupación en distintas dependencias de la Administración Pública entrerriana.