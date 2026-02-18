Frigerio reafirmó la defensa del turismo y del río Uruguay ante el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú

En la apertura del 147º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió a la situación generada por el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, y ratificó la postura de la provincia de defender la actividad turística, el ambiente y las economías regionales vinculadas al Río Uruguay.

“Si hablamos de turismo, no puedo dejar de mencionar una preocupación muy seria que tenemos los entrerrianos porque tiene impacto directo en este sector: el proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a nuestra ciudad de Colón”, expresó el mandatario.

Además, agregó: “venimos trabajando este tema desde que se hizo pública la intención de instalar la planta. Viajé varias veces a Uruguay llevando personalmente el reclamo de la provincia de relocalizar el proyecto para evitar impactos negativos sobre la actividad turística, el paisaje ribereño y las economías que dependen del uso del Río Uruguay”.

En ese sentido, destacó avances en las gestiones: “Logramos avances: el gobierno uruguayo solicitó recientemente a la empresa que se incluyera a Colón dentro de la zona contemplada para el estudio de impacto ambiental que necesita una obra de esta magnitud. Un paso fundamental para nuestro reclamo”, dijo Frigerio.

Asimismo, remarcó que “vamos a seguir dialogando para avanzar hacia una solución consensuada, sin abandonar nuestro compromiso de proteger a las comunidades de la costa del Uruguay y garantizar un desarrollo que cuide la actividad turística y las economías locales”.

El gobernador subrayó además la importancia del diálogo institucional: “Los entrerrianos aprendimos del pasado. El camino no puede ser cortar los puentes ni enemistarse con nuestros hermanos. Pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por eso, elegimos la vía del trabajo en conjunto como única salida para saldar diferencias y llegar a puntos de acuerdo con responsabilidad institucional”.

Al respecto, destacó: “nuestra posición es firme: cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos los que somos parte de él. Y de esta posición no nos vamos a mover”.

Finalmente, Frigerio planteó la necesidad de fortalecer el posicionamiento turístico de la provincia: “Posicionar a Entre Ríos también implica pensar el turismo desde una mirada más amplia y estratégica. No sólo como un destino de paisajes, sino como una provincia sede de eventos, congresos y actividades capaces de atraer nichos específicos que generen valor, visibilidad nacional e internacional, movimiento económico y trabajo local sostenido, más allá de la temporada tradicional”.