Intendentes destacaron los ejes de gestión planteados en la apertura de sesiones

En el marco de la apertura del período legislativo, presidentes municipales resaltaron el balance de gestión y la agenda de prioridades expuesta por el gobierno provincial, subrayando el acompañamiento de los municipios para consolidar políticas en infraestructura, caminos rurales, salud y educación.

Desde el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó el mensaje brindado por el gobernador y señaló: "Venimos a la convocatoria de nuestro conductor y líder, en un mensaje con mucha claridad, donde hizo un recuento muy preciso de todo lo realizado en este tiempo de gestión y también marcó un lineamiento de cara a lo que viene, en cuanto al rumbo que ha tomado la provincia y que vamos a consolidar, rumbo al cual adherimos".

Asimismo, sostuvo: "Somos parte de este proyecto político y de gestión que ha marcado el gobernador, y los intendentes tenemos la responsabilidad de concurrir a este inicio de sesiones y escuchar su mensaje, porque marca un rumbo. No podemos corrernos de estos ejes ni de este lineamiento, porque es el camino para seguir trabajando de manera coordinada por nuestras comunidades".

Tras la apertura, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, destacó que "es muy buena la repercusión, la verdad que estamos maravillados por lo que fue el relato de actividades, el resumen que realizó el gobernador sobre todo lo hecho durante el año y la proyección en prioridades muy importantes, sobre todo para quienes tenemos el rol de intendentes de comunidades del interior". En ese sentido, valoró que "hay puntos sumamente interesantes como la mejora de los caminos rurales, que es un reclamo que a diario tenemos en nuestras oficinas".

Asimismo, subrayó que "la atención de la educación y de la salud, que tal vez en comunidades más grandes no tiene las dimensiones que tiene para nuestros municipios, es central", y remarcó la importancia de "poder trabajar de la mano con el gobierno provincial a través de Vialidad y en ese trabajo conjunto entre lo público y lo privado, que es lo que fortalece las gestiones locales". Finalmente, afirmó: "Estamos conformes con esta mirada de fortalecer ese trabajo minucioso en ámbitos como salud, educación y seguridad".

Por su parte, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, señaló: "Fue un detalle pormenorizado de estos años de gestión y una proyección a futuro con un claro norte de hacia dónde va la provincia, poniendo blanco sobre negro el atraso que tenía y cómo se ha ido interviniendo desde la gestión provincial en todas las áreas. Esa visión que tiene el gobernador, que compartimos desde la intendencia que represento, nos da mucha tranquilidad y seguridad porque estamos todos en el mismo sentido, llevando adelante nuestra comunidad y estos cambios en simultáneo con la provincia".

Asimismo, agregó que "también hablo de inversiones en infraestructura importantes para Nogoyá, como la circunvalación, que sin duda tendrá impacto provincial si se concreta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se planteó la apertura de la provincia en el contexto nacional e internacional para acceder a financiamiento y seguir avanzando en obras estratégicas".