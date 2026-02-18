Diputados de "Más Para Entre Ríos" cuestionaron el discurso de Frigerio: "los problemas persisten"

El bloque Más Para Entre Ríos cuestionó el discurso de Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa al considerar que el mensaje oficial presentó una mirada de la provincia que “no se condice con la realidad”. A través de un comunicado enviado a este medio, diputados y diputadas de la bancada opositora manifestaron su “profunda preocupación” por lo que definieron como una distancia entre la agenda urgente de los entrerrianos y la descripción realizada por el mandatario en la apertura del 147° período de sesiones ordinarias.

Desde el espacio señalaron que escucharon una extensa enumeración de acciones de gobierno que, según expresaron, reiteró aspectos ya mencionados en años anteriores y que volvieron a ser presentados con un carácter “fundacional”. En ese marco, sostuvieron que no tuvieron la relevancia esperada temas centrales para la ciudadanía.

“Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad”, afirmaron en el documento, al advertir sobre el impacto que, a su entender, generaron la caída del poder adquisitivo de los salarios, la menor producción, el freno de la economía y el deterioro en la calidad de los servicios públicos.

Cuestionamientos por obra pública y vivienda

En relación con la ejecución de obra pública, el bloque sostuvo que los niveles actuales, “con suerte”, representaron una cuarta parte de los registrados en la gestión anterior. Además, remarcaron que resultó “casi nula la construcción de viviendas sociales”, lo que calificaron como el punto más crítico del proceso de desinversión.

Los legisladores indicaron que, pese a las diferencias políticas, acompañaron de manera responsable las herramientas solicitadas por el Poder Ejecutivo en la Legislatura para poner en marcha su plan de acción. Sin embargo, señalaron que, transcurrida más de la mitad del mandato, los problemas estructurales continuaron sin resolverse.

Según expresaron, el oficialismo siguió apelando a explicaciones vinculadas al pasado para evitar, a su criterio, abordar las causas actuales de las dificultades económicas y sociales que atraviesa la provincia.

Balance de gestión y reforma previsional

El bloque Más Para Entre Ríos evaluó que la actual administración provincial llegó al gobierno con expectativas y objetivos elevados, pero sostuvo que no se observaron aspectos superadores en comparación con gestiones anteriores. “Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar encontrar algo en lo que el gobierno de Frigerio se destaque”, afirmaron.

No obstante, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando desde el rol legislativo para impulsar las mejores leyes para la provincia. En ese sentido, adelantaron que participarán del debate anunciado sobre la reforma previsional, priorizando —según indicaron— el resguardo de los derechos de los entrerrianos.

Finalmente, el bloque vinculó las dificultades provinciales con las políticas del gobierno nacional. Señalaron que mientras la gestión entrerriana no reconozca que las mayores complicaciones derivan de decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei, “no hay posibilidades de construir un futuro mejor”. Afirmaron que, a su entender, en esas medidas nacionales radicó “la verdadera causa de los problemas” que afectan tanto al gobernador como a la ciudadanía entrerriana.