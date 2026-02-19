 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En zona céntrica

Video: dos operarios fueron atropellados mientras realizaban tareas en Paraná

19 de Febrero de 2026
Accidente en calle Gualeguaychú.
Accidente en calle Gualeguaychú. Foto: Elonce.

El hecho ocurrió este jueves en calle Gualeguaychú, entre Yrigoyen y Pascual Palma. Una camioneta embistió a los trabajadores que desarrollaban tareas en la vía pública. Ambos debieron ser asistidos y se investigan las circunstancias del episodio.

Dos operarios resultaron heridos este jueves al mediodía tras ser atropellados mientras realizaban tareas en la vía pública en la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió en calle Gualeguaychú, entre Hipólito Yrigoyen y Pascual Palma, en una zona de circulación constante de vehículos.

 

De acuerdo a la información preliminar, los trabajadores se encontraban desarrollando labores sobre la calzada cuando fueron embestidos por una camioneta Nissan de color gris. Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo impactó contra ambos empleados en plena jornada laboral.

 

 

Cómo se produjo el impacto

 

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras el choque, los operarios quedaron tendidos sobre la calzada y debieron ser asistidos por personal de emergencia que acudió rápidamente al lugar.

 

Las primeras atenciones se realizaron en el sitio del hecho, donde se evaluó el estado de salud de los trabajadores. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Actuaciones y pericias

 

En el lugar intervino personal policial para ordenar el tránsito y comenzar con las actuaciones correspondientes. Se relevaron datos y se recabaron testimonios con el objetivo de reconstruir la secuencia del impacto.

 

 

Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la maniobra que terminó con los operarios heridos, en una zona donde habitualmente se desarrollan distintas tareas en la vía pública y circula un importante flujo vehicular.

Temas:

Accidente calle Gualeguaychú
