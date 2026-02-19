Fuerte choque entre dos camiones en la Autovía 14 tras una maniobra de sobrepaso

Un choque entre dos transportes de carga se registró este jueves alrededor de las 12:20 en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 126 de la Autovía General Artigas. El hecho involucró a dos camiones que circulaban en el mismo sentido y que, tras el impacto, terminaron desplazándose hacia la banquina oeste sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro tuvo lugar en un tramo cercano a la zona de la Arrocera Gallo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos rodados avanzaban de norte a sur cuando uno de ellos intentó realizar una maniobra de sobrepaso que derivó en la colisión.

Cómo se produjo el impacto

Según los datos recabados en el lugar, un camión Volvo con semirremolque, que transportaba bobinas de papel con destino a la provincia de Buenos Aires y era conducido por un ciudadano brasileño de 48 años, fue alcanzado por un Scania también con semirremolque.

Este último vehículo, guiado por un conductor paraguayo de 48 años y que circulaba sin carga en dirección a buscar vidrio, habría perdido estabilidad al intentar superar al otro transporte. En ese contexto, se cruzó delante del Volvo, lo que generó el choque entre ambas unidades.

Tras el impacto, los dos camiones se desplazaron hacia la banquina oeste de la Autovía 14, donde quedaron detenidos. La magnitud del episodio motivó un operativo preventivo, aunque no se registraron consecuencias físicas para los choferes.

Intervención y estado del tránsito

A raíz del incidente, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios debido al derrame de combustible en la calzada y la zona de seguridad. El personal actuó para evitar riesgos mayores y asegurar el área mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Pese a lo ocurrido, la circulación en la Autovía 14 no debió ser interrumpida. El tránsito continuó con normalidad bajo supervisión preventiva, mientras se desarrollaban las actuaciones para establecer con precisión la mecánica del hecho.