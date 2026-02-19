 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Caso Epstein

Escándalo real en Reino Unido: el rey Carlos III tomó posición tras el arresto del hermano

El monarca se pronunció luego del arresto de su hermano por presunta mala conducta. En un mensaje inusual, respaldó a la Justicia y evitó gestos de apoyo personal, en medio de un nuevo episodio que tensiona a la familia real.

19 de Febrero de 2026
Príncipe Andrés y el Rey Carlos.
Príncipe Andrés y el Rey Carlos. Foto: Archivo.

El monarca se pronunció luego del arresto de su hermano por presunta mala conducta. En un mensaje inusual, respaldó a la Justicia y evitó gestos de apoyo personal, en medio de un nuevo episodio que tensiona a la familia real.

El rey Carlos III se pronunció públicamente tras la detención de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en el marco de la investigación vinculada al caso Epstein. El exduque fue arrestado el día de su 66° cumpleaños bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, lo que reavivó el debate sobre el impacto del escándalo en la monarquía británica.

 

En una declaración firmada personalmente, el monarca sostuvo que “la justicia debe seguir su curso” y subrayó que corresponde un “proceso completo, justo y adecuado” por parte de las autoridades competentes. El mensaje no incluyó referencias personales ni expresiones de respaldo directo, sino que remarcó la necesidad de que la investigación avance con independencia.

 

 

La investigación y los documentos bajo análisis

 

La detención se produjo mientras detectives británicos analizan correos electrónicos incorporados a los denominados “archivos de Jeffrey Epstein”. Según se indicó, esos intercambios incluirían información oficial compartida durante el período en el que Andrés se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

 

Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figurarían reportes sobre visitas a Hong Kong, Vietnam y Singapur, así como un informe confidencial relacionado con oportunidades de inversión en Afganistán. El diario The Guardian detalló que parte del material habría sido remitido en 2010.

 

El rey Carlos y su hermano.
El rey Carlos y su hermano.

 

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron vehículos sin identificación en la finca de Sandringham, donde reside el exduque. La policía confirmó que se realizaron registros en dos propiedades y que el detenido permanece bajo custodia mientras avanza la pesquisa.

 

Antecedentes y situación judicial

 

El hermano del rey ya había sido despojado de títulos y funciones oficiales en 2025, en medio de acusaciones previas relacionadas con el caso Epstein. En el plano judicial, la figura investigada podría acarrear una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service.

 

 

Además de los documentos oficiales, el expediente incluye denuncias de abuso sexual formuladas en años anteriores por Virginia Giuffre y otras mujeres, hechos que forman parte del contexto que rodea la causa. En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró recientemente que “nadie está por encima de la ley”.

 

Mientras la investigación continúa, la postura adoptada por Carlos III refuerza la estrategia institucional de separar a la Corona del proceso judicial, en un momento de alta sensibilidad política en Reino Unido.

Temas:

caso Epstein Rey Carlos Príncipe Andrés
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso