Escándalo real en Reino Unido: el rey Carlos III tomó posición tras el arresto del hermano

El rey Carlos III se pronunció públicamente tras la detención de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en el marco de la investigación vinculada al caso Epstein. El exduque fue arrestado el día de su 66° cumpleaños bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, lo que reavivó el debate sobre el impacto del escándalo en la monarquía británica.

En una declaración firmada personalmente, el monarca sostuvo que “la justicia debe seguir su curso” y subrayó que corresponde un “proceso completo, justo y adecuado” por parte de las autoridades competentes. El mensaje no incluyó referencias personales ni expresiones de respaldo directo, sino que remarcó la necesidad de que la investigación avance con independencia.

La investigación y los documentos bajo análisis

La detención se produjo mientras detectives británicos analizan correos electrónicos incorporados a los denominados “archivos de Jeffrey Epstein”. Según se indicó, esos intercambios incluirían información oficial compartida durante el período en el que Andrés se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figurarían reportes sobre visitas a Hong Kong, Vietnam y Singapur, así como un informe confidencial relacionado con oportunidades de inversión en Afganistán. El diario The Guardian detalló que parte del material habría sido remitido en 2010.

El rey Carlos y su hermano.

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron vehículos sin identificación en la finca de Sandringham, donde reside el exduque. La policía confirmó que se realizaron registros en dos propiedades y que el detenido permanece bajo custodia mientras avanza la pesquisa.

Antecedentes y situación judicial

El hermano del rey ya había sido despojado de títulos y funciones oficiales en 2025, en medio de acusaciones previas relacionadas con el caso Epstein. En el plano judicial, la figura investigada podría acarrear una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service.

Además de los documentos oficiales, el expediente incluye denuncias de abuso sexual formuladas en años anteriores por Virginia Giuffre y otras mujeres, hechos que forman parte del contexto que rodea la causa. En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró recientemente que “nadie está por encima de la ley”.

Mientras la investigación continúa, la postura adoptada por Carlos III refuerza la estrategia institucional de separar a la Corona del proceso judicial, en un momento de alta sensibilidad política en Reino Unido.