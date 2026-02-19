Desesperada búsqueda de madre e hija: el video del arroyo Las Viejas donde se concentra el operativo

La desesperada búsqueda de madre e hija sigue en la zona del arroyo Las Viejas, en Paraná, donde Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, eran intensamente buscadas tras el violento temporal que provocó la crecida del cauce y arrastró su vivienda. Desde la madrugada y hasta pasadas las 10 horas cayeron más de 120 milímetros de lluvia en la capital entrerriana.

Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios

El hecho ocurrió en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, en una casa ubicada a la vera del arroyo. El caudal creció más de dos metros en pocas horas y la corriente arrasó la estructura con los integrantes de la familia en su interior.

En un primer momento se informó que eran seis las personas afectadas y que se desconocía el paradero de todas. Con el correr de los minutos se confirmó que el padre fue hallado a pocos metros tras haber sido arrastrado por el agua y que dos hijos lograron sobrevivir.

Operativo ampliado y rastrillajes aguas abajo

Posteriormente, se confirmó oficialmente que las personas que continuaban desaparecidas eran Patricia Mena y su hija Chiara. Ante la fuerza del agua, el operativo se trasladó unas cuadras más abajo siguiendo el curso del arroyo.

Bomberos, efectivos policiales y personal de Protección Civil ampliaron la zona de rastrillaje hacia sectores cercanos como Rondeau y Atman, y más tarde el procedimiento se desplazó hacia la zona del Thompson. En distintos puntos estratégicos se ubicaron ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad.

Lucas García, referente de Protección Civil, indicó que “la búsqueda empezó en el punto cero, pero bueno, se sigue buscando y se está trabajando”. Además, agregó: “Ahora lo que se hace, se peina el arroyo, hay buzos tácticos en este instante que han ingresado y se peina todo el desarrollo hasta tratar de encontrar las víctimas”.

Desesperada búsqueda de madre e hija tras ser arrastradas por el arroyo

El sector del arroyo donde se concentra la búsqueda

Elonce accedió a un video que muestra la zona del arroyo Las Viejas donde se concentra el operativo. Se observa un importante caudal de agua turbia y correntosa, con fuerte arrastre de barro, ramas, troncos y residuos urbanos.

El curso de agua atraviesa un tramo canalizado, con muros de hormigón en uno de sus laterales y vegetación densa sobre las barrancas. En uno de los sectores se aprecia un salto de agua donde la corriente cae con fuerza y genera espuma.

También se advierte acumulación de desechos entre piedras y rocas de gran tamaño, con plásticos y botellas atrapados por la corriente. En la parte superior del arroyo se observan personas con indumentaria de trabajo y cascos amarillos que recorren e inspeccionan el área. En una de las tomas finales, un hombre permanece sobre las rocas, observando el cauce crecido mientras el agua continúa su avance.

Jornada de angustia tras el temporal

El violento temporal dejó anegamientos y escenas de tensión en distintos barrios de Paraná. En la zona del arroyo Las Viejas, vecinos permanecieron atentos al despliegue de los equipos de rescate, colaborando y aguardando novedades.

El operativo continuaba enfocado en la localización de la madre y la niña desaparecidas, en una jornada marcada por la angustia y el impacto de la lluvia histórica registrada en pocas horas.