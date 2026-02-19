Boca quedó a un paso de sumar a Bareiro como nuevo refuerzo

Boca está cerca de concretar la llegada de Adam Bareiro, quien se perfila como la tercera incorporación de 2026. La entidad alcanzó un acuerdo con Fortaleza por la compra del 100% de los derechos económicos del atacante de 29 años y solo restan los pasos formales para oficializar la operación.

La negociación se cerró en una cifra cercana a los tres millones de dólares. De ese monto, la mitad será destinada a River, que participaba en la propiedad económica del jugador aunque no intervino en las conversaciones por no poseer los derechos federativos. El futbolista arribaría al país este viernes para someterse a los exámenes de rutina y, de superarlos, rubricar un vínculo por tres años con opción a extenderlo por uno más.

Una operación acelerada por la ventana excepcional

La institución de la Ribera aprovechó el cupo extraordinario habilitado tras la lesión de Rodrigo Battaglia. El libro de transferencias en Argentina ya estaba cerrado, pero la normativa permitió gestionar un reemplazo, lo que aceleró las tratativas con el club brasileño.

En un inicio, Fortaleza pretendía desprenderse solo del 50% de la ficha por dos millones de dólares. Sin embargo, desde el Xeneize insistieron en adquirir la totalidad y lograron acordar las condiciones en el tramo final del plazo permitido.

Bareiro llegaría Boca.

El propio Bareiro había manifestado su intención de regresar al fútbol argentino. Incluso realizó un gesto público dedicado a Juan Román Riquelme tras convertir un gol en el campeonato estadual según informó TyC Sports.

Rendimiento reciente y recorrido profesional

El delantero paraguayo tuvo pasos por San Lorenzo y River antes de emigrar. En 2024 fue transferido al conjunto de Núñez y posteriormente cedido a Al-Rayyan, hasta que Fortaleza compró la mitad de su ficha a mediados del año pasado.

En Brasil disputó 31 partidos, anotó 11 goles y aportó dos asistencias. Durante el inicio de 2026 convirtió cuatro tantos en ocho encuentros, tres de ellos en sus últimas presentaciones.

Si los estudios médicos no presentan objeciones, Boca oficializará en las próximas horas la incorporación y sumará una nueva variante ofensiva para afrontar la competencia local e internacional.