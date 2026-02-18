Agustín Martínez y su podio en el TC: “No había mejor forma de arrancar”

Agustín Martínez (23 años) comenzó su 3° año en el Turismo Carretera de la mejor manera. En el marco de la 1ª fecha disputada en El Calafate, el piloto del Gurí Martínez Motorsport se las ingenió para escalar posiciones y arribar en el 2° puesto de la Final. Con la victoria de su compañero Nicolás Moscardini (Ford Mustang), el equipo entrerriano selló un 1-2 en el inicio del torneo 2026. El entrerriano habló con SoloTC y analizó su paso por el trazado patagónico.

“Estoy contento, fue un buen arranque de año, no había otra mejor manera”, le dijo el Gurisito a SoloTC tras bajar del podio. El entrerriano, que recibe la asistencia técnica de Federico Raffo y la motorización de su tío, Ariel Martínez, ratificó el potencial que el equipo había mostrado desde el sábado.

En la clasificación, Agustín clasificó 8° a solo 0s317 del poleman y compañero de equipo, Nicolás Moscardini. Ese rendimiento le permitió ser protagonista el domingo: terminó 2° en su serie y se aseguró largar la Final desde la 5ª posición de la grilla.

La Final de Agustín Martínez

La Final estuvo marcada por las interrupciones y los relanzamientos. Martínez optó por una estrategia conservadora al principio, capitalizando los errores ajenos. “Fuimos tranquilos, esperando ver vuelta a vuelta qué pasaba con los de adelante, que se venían peleando en cada relanzada. Así fue que aprovechamos cada momento” –analizó Agustín–. Cabe recordar que en el Autódromo Enrique “Quique” Freile hubo un total de 4 salidas del auto de seguridad.

El avance hacia el 2° lugar definitivo se gestó gracias a una serie de situaciones: el abandono de Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), una maniobra clave en pista sobre Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y la posterior exclusión de Julián Santero (BMW), que se hizo oficial unas horas después de la bandera a cuadros. Fue así como el Gurisito se ubicó 2° en la tabla de posiciones, a 6,5 puntos del líder Moscardini.

“Los últimos dos relanzamientos fueron los más ásperos por así decirlo. Lo pudimos pasar bien al Pincho (Castellano)”, detalló sobre el sobrepaso al experimentado piloto de Lobería.

El presupuesto, un rival más

A pesar del éxito deportivo, Martínez se mostró cauto respecto a la continuidad, poniendo el foco en la cuestión económica para asegurar su presencia en la próxima fecha, a disputarse el 7 y 8 de marzo en Viedma.

“Primero hay que trabajar fuerte para llegar presupuestariamente. Es un año complicado para muchos, así que vamos a trabajar en lo que se pueda para poder asistir”, reconoció al dialogar con Solo TC. Sobre lo que viene, el antecedente es positivo: “El año pasado hicimos una de las mejores carreras ahí, fuimos 6°, que había sido hasta entonces mi mejor resultado. Vamos a trabajar firme para estar lo más adelante posible”, cerró Martínez con la mira puesta en seguir sumando fuerte.

Agustín Martínez (Ford Mustang) sumó su 2° podio en el Turismo Carretera. El 1° había sido en la 12ª fecha de 2025 en Paraná.