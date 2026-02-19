Rosario Romero tras el temporal: “Asistimos a cada familia afectada”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó tras el temporal que el municipio activó un amplio operativo de emergencia ante la caída de más de 120 milímetros de lluvia en pocas horas, situación que provocó anegamientos y desbordes de arroyos en distintos barrios de la ciudad. Desde la madrugada, cuadrillas municipales, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía de Entre Ríos trabajan en tareas de asistencia y contingencia.

La emergencia climática generó complicaciones en múltiples sectores urbanos, con calles intransitables, viviendas afectadas y cursos de agua que crecieron de manera abrupta. En paralelo, se intensifican las tareas de búsqueda de personas desaparecidas que habitaban una precaria vivienda a la vera del arroyo Colorado.

En ese contexto, la jefa comunal expresó a través de sus redes sociales que “Paraná atraviesa una situación climática excepcional: más de 120 mm de lluvia en pocas horas. Activamos el operativo de emergencia en toda la ciudad para atender anegamientos y desbordes. Estamos en territorio, asistiendo a cada familia afectada y trabajando sin interrupciones”.

Operativo integral en distintos barrios

Desde el área de Servicios Públicos se desplegaron cuadrillas para el desobstruido de desagües pluviales y la asistencia en zonas anegadas. Las tareas incluyen limpieza de bocas de tormenta, liberación de alcantarillas y monitoreo de sectores con riesgo de desborde.

Por su parte, el área de Desarrollo Humano brinda contención directa, entrega de insumos y asistencia social a las familias damnificadas. Se dispone acompañamiento en territorio y evaluación de situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las intervenciones se concentran en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Miguel David y Pedro Martínez; Austria y Don Bosco; Tratado del Cuadrilátero; calle Larramendi; Zanni a la altura de Corrales; Newbery y Bordón, zona base; Francia, en barrio 4 de Junio; Blas Parera entre Churruarín y Brown; División Los Andes y Miguel David; Procesión Náutica; barrio El Pozo; Los Hornos y Croacia Sur.

Trabajo coordinado y asistencia permanente

El operativo se articula con personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía de Entre Ríos, quienes refuerzan la presencia en sectores críticos y colaboran en evacuaciones preventivas y asistencia inmediata.

Las autoridades municipales indican que se mantiene el monitoreo constante de los arroyos y zonas bajas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones o acumulación de agua en las próximas horas