Familia afectada por el fuerte temporal en Paraná: “Perdimos todo”

Familias afectadas. El intenso temporal que azota Paraná desde las primeras horas de este jueves sigue causando estragos en la ciudad. Las calles anegadas y los barrios inundados son solo algunos de los efectos de las lluvias torrenciales que no cesan, dejando a muchos vecinos en una situación de total vulnerabilidad. La ciudad enfrenta un panorama difícil, especialmente en zonas como la calle 1745, diagonal a Miguel David, que conecta con Newbery y está situada cerca del barrio Santa Lucía.

Allí, Elonce dialogó con Rosario, una vecina de la zona, quien relató con angustia la dramática situación que vive desde la mañana. “El arroyo se desbordó y perdí todo lo que tengo. La intendente tiene que hacer algo, llevo años pidiendo que arreglen el arroyo, pero siempre se desborda. Siempre pasa lo mismo”, expresó. Rosario, que lleva 10 años viviendo en el lugar, recordó que esta situación no es nueva y que las promesas de solución nunca se concretan. "Lo poco que tenemos, lo perdemos. No quiero toldo ni colchón, quiero una solución definitiva", agregó.

Pérdidas materiales y desesperación

La vecina detalló cómo la inundación comenzó temprano y rápidamente inundó su vivienda. “A las 5 empezó a entrar el agua. Somos nueve personas viviendo acá. Empezamos a pedir ayuda a la vecina de al lado. El agua llegó a la mitad del ropero”, comentó. Visiblemente afectada, mencionó que perdío camas, heladeras y colchones.

Vecinos perdieron parte de su propiedad como consecuencia del temporal - 19/02/26

El relato de Rosario refleja el sufrimiento de muchas otras familias que, en su desesperación, se ven obligadas a recurrir a los vecinos y a las ayudas improvisadas para intentar salvar lo que pueden. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, con el agua alcanzando niveles preocupantes.

Llamado a la acción y soluciones urgentes

El temporal continúa dejando daños en varios sectores de la ciudad, pero la situación en barrios como el mencionado sigue siendo crítica. Los vecinos piden una respuesta rápida por parte de las autoridades y exigen que se tomen medidas definitivas para evitar desbordes.