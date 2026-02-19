 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Lautaro Martínez salió lesionado y genera inquietud en la Selección Argentina

El delantero del Inter dejó el campo a los 60 minutos en la derrota ante Bodo Glimt por Champions League y el entrenador Cristian Chivu habló de una lesión “bastante grave”.

19 de Febrero de 2026
Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez.

La salida de Lautaro Martínez en el partido entre Inter y Bodo Glimt por la Champions League encendió una señal de alerta tanto en Italia como en la Selección Argentina. El delantero fue reemplazado a los 60 minutos del encuentro disputado el miércoles y, según confirmó su entrenador, presenta una lesión muscular que será evaluada en las próximas horas.

 

En un principio, el atacante no evidenció gestos de dolor durante el trámite del juego, pero al retirarse del campo mostró molestias que luego fueron ratificadas por el técnico del conjunto italiano. “Creo que lo hemos perdido, se ha hecho daño. Es una lesión bastante grave, estará de baja un tiempo. Le harán pruebas y ya veremos”, expresó Cristian Chivu tras el encuentro.

 

 

De acuerdo a la información surgida desde el entorno del futbolista, se trataría de una lesión muscular en el sóleo. Los estudios médicos previstos para este viernes permitirán determinar con mayor precisión el grado de la dolencia y los plazos estimados de recuperación.

 

Impacto en el Inter y en la Selección

 

La baja de Lautaro Martínez podría afectar los compromisos inmediatos del Inter en la competencia europea, especialmente en la instancia de playoffs. Sin embargo, la preocupación también se traslada al ámbito internacional, ya que la Finalissima ante España está programada para el 27 de marzo en Qatar.

 

Lautaro Mart&iacute;nez es duda para la Finalissima. Foto: Archivo.
Lautaro Martínez es duda para la Finalissima. Foto: Archivo.

 

A poco más de un mes del encuentro frente a la Roja, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución del delantero. La situación adquiere mayor relevancia en un contexto donde el plantel ya registra otras ausencias por lesión.

 

Un panorama con varias bajas

 

En las últimas semanas, la Selección Argentina sumó contratiempos físicos. Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles, mientras que Giovani Lo Celso atraviesa una lesión miotendinosa en el muslo derecho. A ello se agregan las molestias de Nicolás Tagliafico y Nicolás González, quienes también se encuentran en proceso de recuperación.

 

 

En contraste, Lionel Messi volvió a entrenarse con normalidad en Inter Miami tras superar una distensión muscular. La evolución de Lautaro Martínez será clave para definir el panorama ofensivo del equipo nacional en la antesala de un compromiso internacional de relevancia.

