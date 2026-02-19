 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En zona de Viale

Tragedia en Aldea San Antonio: un hombre murió tras caer con su vehículo a un arroyo

El hecho ocurrió este jueves al mediodía en la zona de Arroyo Cañada Grande. Un utilitario fue arrastrado por la correntada y terminó dentro del cauce. El conductor perdió la vida y una mujer que lo acompañaba logró salir por sus propios medios.

19 de Febrero de 2026
Camioneta en el arroyo Cañada Grande.
Camioneta en el arroyo Cañada Grande. Foto: Javier Aragón.

Un hombre falleció este jueves al mediodía en Aldea San Antonio, tras un siniestro vial ocurrido en la zona de Arroyo Cañada Grande, en jurisdicción cercana a Viale. El episodio se produjo cuando un utilitario cayó al interior de un arroyo que se encontraba crecido por la correntada.

 

 

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo habría sido arrastrado por el agua desbordada, lo que derivó en su caída dentro del cauce. La situación fue advertida y motivó la intervención de personal policial junto a Bomberos Voluntarios de Seguí, quienes acudieron rápidamente al lugar.

 

El operativo de rescate

 

Al arribar, los equipos de emergencia trabajaron para extraer a las personas que se encontraban dentro del rodado. En el interior del utilitario color blanco viajaban un hombre mayor de edad y una mujer. Según se informó, el conductor ya se encontraba sin vida al momento de ser retirado, mientras que la acompañante logró salir por sus propios medios.

 

Camioneta accidentada en Aldea San Antonio.
Camioneta accidentada en Aldea San Antonio.

 

Las tareas se desarrollaron en una zona afectada por el desborde del arroyo, lo que complejizó la intervención. Tras constatar el fallecimiento, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor.

 

Confirmación oficial

 

La información fue confirmada por Javier Aragón, quien brindó precisiones sobre lo sucedido en Aldea San Antonio y detalló que el cuerpo del conductor fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la realización de las diligencias correspondientes.

 

 

En tanto, se continúa con la recopilación de datos para establecer con precisión las circunstancias en que el vehículo terminó dentro del arroyo. La mujer que acompañaba al fallecido no presentaba, en principio, lesiones de gravedad.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras se aguardan mayores detalles oficiales sobre el hecho ocurrido en Aldea San Antonio.

Temas:

Aldea San Antonio Viale Accidente
