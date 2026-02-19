CGT Regional Paraná destacó la adhesión al paro nacional: "No es contra el gobierno, sino en defensa de nuestros derechos"

REDACCIÓN ELONCE
La jornada de paro nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una fuerte repercusión en distintos puntos del país. Dirigentes sindicales resaltaron el alto acatamiento en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Rosario y Paraná, donde calificaron la medida como “exitosa” y la enmarcaron en la defensa de los derechos laborales frente al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno nacional.
José Allende describió el impacto de la huelga: “Ha sido un paro exitoso. Buenos Aires está paralizada, total y absolutamente. Esto no es más que un respaldo de esta decisión de CGT de este paro de 24 horas en contra de esta modernización laboral, que lo único que trae es postergar los derechos de los trabajadores y llevarlo a una situación tan precaria en donde no habiendo puestos de trabajos nuevos, lo único que se van a perder no solo derechos, sino también el trabajo”.
En relación a la situación de los trabajadores estatales provinciales, Allende se refirió a versiones que circulaban sobre un eventual recorte de horas extras por parte del Gobierno provincial. “El trabajador tiene su vida programada, tiene previsto sus gastos y de golpe sin ningún tipo de información, le iban a reducir esto. El ministro lo entendió y nos aseguró, que no hay ningún tipo de descuento, que las horas extras se van a pagar tal cual se habían pagado. Así que llevamos la tranquilidad a todos los trabajadores estatales que cobran este tipo de horas extras, que lo van a seguir percibiendo”, afirmó a Elonce.
Asimismo, anticipó expectativas ante la reunión paritaria de este jueves: “el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias dijo que va a luchar por reivindicar a los trabajadores, a los cuales reconoció que el estado funciona. Una forma de reconocerlos es poniendo su salario al nivel que corresponde, esperemos que eso ocurra porque los salarios han estado congelados”.
Por su parte, Oscar Barbieri, evaluó el alcance de la medida: “El porcentaje es importante y rescato fundamentalmente el trabajo mancomunado, solidario, y en unidad del movimiento obrero paranaense, donde dejamos algunas cuestiones de por medio en la lucha por un tema que nos preocupa y nos debe ocupar a todos, que es el tema de esta modernización laboral, que realmente modernización tiene poco”.
En ese sentido, cuestionó que el proyecto no contemple nuevas realidades laborales: “Incluso no aborda responsablemente el tema de los trabajadores por plataformas, los trabajadores que realmente van perdiendo sus derechos. Se deja de lado la ley de teletrabajo que permitía, por lo menos, al trabajador el horario pertinente para desenchufarse”.
Barbieri subrayó que la central obrera continuará con su plan de acción: “Vamos a continuar unidos y organizados en forma responsable con nuestra CGT nacional, que está haciendo lo que tiene que hacer en los distintos momentos, sea con movilizaciones, sea con los paros que ha hecho. No es contra el gobierno, sino en defensa propia de nuestros derechos y también acudiendo a la justicia, como ya lo hicimos en aquel diciembre del 2023, con resultados exitosos, eso es lo que estamos haciendo”.
El dirigente también se refirió al impacto económico y productivo durante la gestión de Javier Milei: “Esta ley no genera trabajo, hay que poner énfasis en defender las economías regionales, el trabajo y la producción para que no se sigan cerrando empresas”. Elonce.com