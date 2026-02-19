Con maquinarias, refuerzan la búsqueda de madre e hija en zona del Arroyo Las Viejas

Una familia fue arrastrada por el agua durante la intensa tormenta registrada en la mañana de este jueves en Paraná. El hecho se produjo en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la vivienda en la que residían fue arrasada por la creciente del arroyo lindante. El padre y dos hijos fueron localizados, pero ahora continúa la desesperada búsqueda de madre e hija.

Patricia Mena, de 32 años, y Chiara Barrios, de 10, son intensamente buscadas en calle Ambrosetti, en zona del arroyo Las Viejas. Desde el mediodía el operativo de búsqueda se centra en ese lugar.

Según se informó a Elonce, se sumó maquinaria apta para poder ingresar a la zona de gran vegetación y poder realizar los primeros trabajos de limpieza, debido a que se registra una importante cantidad de basura que dificulta las tareas.

En el operativo intervienen distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, junto a fuerzas policiales, guardavidas, bomberos y equipos especializados. El secretario de Servicios Públicos Julián Hirschfeld, detalló: “Estamos trabajando en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo Las Viejas, con el objetivo de rastrillar la zona. Recién culminó una reunión entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, donde se linearon algunas acciones a seguir”.

El funcionario explicó que uno de los ejes del operativo es trabajar en los distintos puntos desde donde sucedió el hecho. “El punto cero es en calle Blas Parera. Ahí tenemos un equipo operativo, en conjunto con la provincia. Están los bomberos de la provincia, también están los buzos tácticos y también se trabaja en conjunto con Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, guardavidas, las áreas operativas municipales y el equipo de maquinaria pesada para empezar a limpiar toda la basura de los laterales que trajo la tormenta, y ver si encontramos en este rastrillaje algún dato preciso de la desaparición de las personas”, dijo.

Consultado sobre el avance en otros sectores, señaló: “Este es el punto que quedaba por trabajar. Creo que la decisión acertada de la intendenta es que todos los equipos operativos municipales estén abocados al rastrillaje. Ya veníamos trabajando desde muy temprano en conjunto con la Policía, pero creo que la reunión sirvió para enfocarnos específicamente en la búsqueda y trabajar en equipo, que es lo importante en estos casos”.

Refuerzan la búsqueda de madre e hija en Paraná

En cuanto a las condiciones meteorológicas, precisó que cayeron más de 120 mm en la ciudad de Paraná, en un lapso corto de tiempo. “Las temperaturas empiezan a elevarse y no habría lluvia en las próximas horas. Van a ser jornadas largas, pero iremos trabajando en conjunto y los distintos equipos operativos están en contacto para poder tener datos precisos de cómo se seguirá el rastrillaje en las próximas horas”, agregó.

También adelantó nuevas tareas en el área más comprometida: “Se va a armar un equipo operativo con maquinaria en el punto cero. En este caso, con mucho cuidado, estamos buscando maquinaria acertada, seguramente tercerizada, porque no contamos con brazos hidráulicos largos para llegar. Es muy importante hacer base donde sucedió el hecho. No nos olvidemos que hay posible desmoronamiento del sector de barranca donde estaba la gente viviendo”.

“En este lugar, en Solanas y Ambrosetti, estamos trabajando con equipo municipal, provincial y bomberos. También se incluye la zona Thompson, en la desembocadura del arroyo Las Viejas, donde finaliza la obra. Está trabajando en conjunto con nosotros la Prefectura, sobre todo revisando lo que es el curso del río”, manifestó. Elonce.com

Intensa búsqueda de madre e hija en Paraná

El operativo de rescate se traslada siguiendo el recorrido del Arroyo Las Viejas - 19/02/26