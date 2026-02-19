Reparan cañería de 300 milímetros en avenida Ramírez y afecta zonas sur y oeste

REDACCIÓN ELONCE
La reparación de una cañería de 300 milímetros en avenida Ramírez podría generar baja presión en sectores del sur y oeste de la ciudad. El tránsito permanece cortado en un tramo clave hasta finalizar los trabajos.
La reparación de una cañería de 300 milímetros en avenida Ramírez generó este martes una intervención sobre el acueducto de distribución de agua potable que afecta el suministro en zonas sur y oeste de la capital entrerriana. Personal municipal trabajaba durante la tarde en el tramo comprendido entre calles Provincias Unidas y Jacinto César Pérez, en el acceso al barrio Pasteleros.
Según se informó oficialmente, debido a esta tarea podrían registrarse casos de baja presión en sectores delimitados por calles Provincias Unidas, División de Los Andes y avenida De Las Américas, alcanzando el extremo sur y oeste del área mencionada. Se estimó que los trabajos se extenderían hasta las últimas horas de la jornada.
Desde el Municipio recomendaron a los usuarios de esas zonas adoptar las previsiones correspondientes y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras dure la intervención.
Corte de tránsito y recomendaciones
Para permitir el desarrollo de la reparación de la cañería de 300 milímetros, se dispuso un corte total de tránsito en avenida Francisco Ramírez, entre O'Higgins y Provincias Unidas, en el sentido sur-norte de ingreso a la ciudad.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona y optar por arterias alternativas mientras se mantenga la restricción vehicular. El operativo incluyó señalización preventiva y presencia de personal en el lugar.
La intervención forma parte de las tareas de mantenimiento sobre la red de distribución de agua potable, con el objetivo de restablecer el funcionamiento adecuado del sistema y evitar inconvenientes mayores en el suministro.