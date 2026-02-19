Inesperado: Eduardo Domínguez deja Estudiantes y se va al fútbol brasileño

La salida de Eduardo Domínguez de Estudiantes sorprendió este jueves en el mundo del fútbol argentino. El entrenador acordó su incorporación a Atlético Mineiro y dejará el cargo tras el encuentro frente a Sarmiento de Junín, que marcará su despedida oficial del conjunto platense.

La decisión fue comunicada al presidente Juan Sebastián Verón en las últimas horas, según informó TyC Sports. Aunque el vínculo del director técnico se había extendido hasta diciembre de 2027, existía una cláusula de salida ante una oferta del exterior. Esa condición fue activada tras la propuesta formal del club brasileño, que además asumirá el resarcimiento económico correspondiente.

Una salida en medio del proyecto deportivo

La partida de Eduardo Domínguez se produce en un momento de transición para Estudiantes. El equipo afrontaba la temporada con objetivos internacionales, tras haber asegurado su participación en la Copa Libertadores. Sin embargo, el cambio de rumbo implica ahora la búsqueda de un reemplazante en pleno calendario competitivo.

Eduardo Domínguez. Foto: Archivo.

Desde el entorno del club no hubo declaraciones oficiales más allá de confirmar la información. El entrenador de 47 años cierra así un ciclo en el que obtuvo cinco títulos con el “Pincha” y consolidó una estructura que lo posicionó entre los técnicos de mayor regularidad del fútbol local.

El nuevo desafío en Brasil

En Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez ocupará el lugar dejado por Jorge Sampaoli, quien fue desvinculado tras un inicio irregular en el Brasileirao. El conjunto brasileño alcanzó las semifinales del campeonato estadual, pero acumuló dos empates y una derrota en el torneo nacional.

El equipo disputará la Copa Sudamericana esta temporada, competencia que representará un nuevo escenario internacional para el entrenador argentino. En su trayectoria, Domínguez también dirigió a Huracán, Colón —en dos ciclos—, Nacional de Uruguay e Independiente.

El encuentro de este viernes en La Plata será el último paso de Domínguez al frente del plantel antes de iniciar su etapa en Brasil, cerrando un ciclo que había sido proyectado a largo plazo pero que encontró un giro inesperado.