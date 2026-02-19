Investigan el hallazgo de un hombre fallecido en un auto abandonado en Barrio Paraná XIII

El hallazgo de un hombre fallecido en un auto en Barrio Paraná XIII generó conmoción entre vecinos que alertaron a la Policía por fuertes olores. El cuerpo fue encontrado dentro de un Renault 12 y la Fiscalía dispuso pericias para determinar identidad y causa de muerte.
El hallazgo de un hombre fallecido en un auto abandonado en Barrio Paraná XIII, se produjo cerca de las 15 de este jueves en la zona final de calle Primero de Mayo, antes de llegar a República de Siria, en la ciudad de Paraná. La víctima fue encontrada en el interior de un Renault 12 azul y, según las primeras estimaciones, llevaría varios días sin vida, señalaron a Elonce.
El descubrimiento ocurrió luego de que vecinos del sector percibieran intensos olores que provenían del vehículo y dieran aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 16º acudió al lugar y confirmó a Elonce que dentro del automóvil se encontraba un hombre en avanzado estado de putrefacción.
La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, que dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense para realizar las pericias correspondientes y determinar tanto la identidad de la víctima como las causas del fallecimiento.
Alerta vecinal y primeras actuaciones
El comisario Daniel Mendoza, jefe de la Comisaría 16º, brindó detalles sobre el procedimiento al dialogar con Elonce. “En primer término, decir que el móvil se encontraba circulando por inmediaciones y bueno, vecinos que se encontraban en el lugar sienten un fuerte olor nauseabundo. El móvil se acerca al punto y, corroboran que dentro del mismo se encontraba una persona en estado de composición, fallecida”, relató el funcionario policial.
El funcionario policial indicó que, por el momento, se desconocían las circunstancias del hecho. “Por lo que tenemos por el momento, es que se desconoce las circunstancias del hecho. Lo que sí hemos podido recabar información en cuanto a datos que nos han aportado vecinos. Podríamos acercar a quién sería esta persona, pero no tenemos certeza aún”, explicó a Elonce.
En ese sentido, agregó que aguardaban la finalización del trabajo pericial para avanzar en la identificación formal. “Estamos esperando que termine de trabajar la gente de la dirección criminalística, el médico que se va a hacer presente y podremos tratar de determinar la identidad de esta persona”, sostuvo.
Perfil preliminar de la víctima
Consultado sobre las características del fallecido, Mendoza precisó que se trataría de “una persona de sexo masculino, mayor de edad, de aproximadamente 30 años”, aunque aclaró que la identidad no estaba confirmada al cierre de la intervención inicial.
Respecto al tiempo transcurrido desde el deceso, señaló a Elonce que “el vehículo se encuentra en estado de abandono, como se ve a simple vista y evidentemente lo utilizaban para descansar en el lugar”. Además, estimó que “esta persona posiblemente por el estado avanzado de composición que lleva podría estar hace dos o tres días aproximadamente ahí en el lugar”.
Versiones recogidas entre los vecinos indicaron que el hombre podría haber estado en situación de calle. “No podemos confirmar la identidad, pero por lo que tenemos conversando con vecinos, podría llegar a ser una persona que si estaría identificada porque era de andar en la zona porque estaba en situación de calle, pero no la tenemos con antecedentes policiales”, detalló el comisario a Elonce.
Familiares y continuidad de la investigación
Durante el procedimiento, algunas personas se acercaron al lugar manifestando ser familiares del fallecido. Al respecto, Mendoza indicó: “Hay personas que aducen ser familiares del hombre mencionado, y seguramente, con el pasar de las horas se va a poder confirmar la identidad de esta persona”.
En cuanto a la procedencia del hombre, el jefe policial explicó a Elonce que, de confirmarse la identidad mencionada por vecinos, no sería oriundo del barrio Paraná XIII. “Si es esta persona que nos referencia los vecinos, no sería acá del barrio”, afirmó.
Finalmente, detalló cómo continuará la investigación: “Se puso en comunicación al doctor que está a cargo de delito complejo en este momento y dispuso que se haga presente personal de la dirección criminalística, gabinete completo y a su vez el médico forense”. Una vez concluidas las pericias en el lugar, el cuerpo será trasladado a la morgue de Oro Verde “para determinar la circunstancia del hecho”.
El hallazgo generó conmoción en el vecindario, donde el vehículo llevaba varios días estacionado sin que nadie advirtiera la gravedad de la situación. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el caso y establecer con precisión las causas del fallecimiento.