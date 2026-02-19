Desesperada búsqueda de madre e hija: levantarán los cimientos de la casa que fue arrasada

La zona de búsqueda se centra en la casa de la familia

Una familia fue arrastrada por el agua durante la intensa tormenta registrada en la mañana de este jueves en Paraná. El hecho se produjo en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la vivienda en la que residían fue arrasada por la creciente del arroyo Colorado. El padre y dos hijos fueron localizados, pero ahora continúa la desesperada búsqueda de madre e hija.

Patricia Mena, de 32 años, y Chiara Barrios, de 10, son intensamente buscadas. El operativo se centra en dos lugares: en el denominado “punto cero”, donde se desmoronó la casa en la que vivía la familia; y en calle Ambrosetti, en zona del arroyo Las Viejas, donde maquinarias trabajan para sacar la basura que dificulta las tareas.

De los operativos participa personal policial, de bomberos, buzos tácticos, Defensa Civil, guardavidas, las áreas operativas municipales, equipo de maquinaria pesada y Prefectura, que recorre el río.

Elonce recorrió el lugar donde se desmoronó la casa como consecuencia del fuerte temporal. Cabe recordar que, durante la mañana de este jueves, con más de 120 milímetros de lluvia acumulada, el cauce del arroyo Colorado creció más de dos metros en pocas horas y arrasó la estructura donde se encontraba la familia.

Preparan operativo para retirar la vivienda arrastrada

En el lugar hay abundante vegetación. Vecinos y familias de la zona se sumaron para colaborar con la búsqueda. Revisan los escombros que quedaron tras el desbarrancamiento de la zona.

Sobre los cimientos de lo que quedó de la casa, familiares esperan novedades sobre la búsqueda. Se viven momentos de mucha angustia.

Al momento del hecho, la familia, compuesta por tres niños (de 5 años, 10 y 12 años), un adolescente (15 años) y dos adultos, dormía. El fuerte temporal hizo crecer el cauce del arroyo, que terminó arrasando con la casa. Personal especializado realiza un rastrillaje en el lugar, hasta el momento, con resultados negativos.

Una grúa llegó al lugar para levantar los cimientos de la casa, que quedaron a la vera del arroyo, y pormenorizar la búsqueda. También revisan una gran boca del entubado, la cual no tiene salida al arroyo. Además, un helicóptero de la Policía realiza una recorrida aérea por la zona.

En el lugar colocan más luminarias para tener mayor visibilidad y seguir con los trabajos.

