Policiales Triste desenlace

Triste desenlace: encontraron el cuerpo de la madre en zona rastrillada de Paraná

La desesperada búsqueda de madre e hija en Paraná tuvo un giro dramático tras el hallazgo de un cuerpo en uno de los sectores rastrillados, luego de más de 10 horas de operativo bajo intensas lluvias.

19 de Febrero de 2026
Conmoción en Paraná por el hallazgo de un cuerpo.
Conmoción en Paraná por el hallazgo de un cuerpo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La desesperada búsqueda de madre e hija en la ciudad de Paraná sumó este jueves un capítulo marcado por la conmoción. Tras más de diez horas de rastrillajes ininterrumpidos y un amplio despliegue de personal policial, bomberos y equipos de emergencia, fue hallado un cuerpo en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas. El operativo se concentró en inmediaciones de calle Amaro Villanueva y su intersección con calle Altman, en un sector cercano al arroyo Colorado.

 

 

El hallazgo se produjo luego de las intensas lluvias registradas desde la madrugada, que provocaron anegamientos y complicaron seriamente las tareas de búsqueda. Según trascendió, el cuerpo habría sido localizado a unos 200 metros de la vivienda que se derrumbó como consecuencia del fuerte caudal de agua acumulado en pocas horas.

 

Imagen del operativo realizado esta tarde. Foto: Elonce.
Si bien restan las confirmaciones oficiales, las primeras informaciones indican que el cuerpo encontrado sería el de Patricia Mena, madre de la pequeña Chiara, quienes eran intensamente buscadas desde el temporal que azotó la capital entrerriana.

 

Foto: Elonce.
Un operativo contrarreloj bajo la lluvia

 

La desesperada búsqueda de madre e hija movilizó a decenas de efectivos que trabajaron sin descanso en un escenario adverso. El terreno inestable, la correntada del arroyo Colorado y la persistencia de la lluvia obligaron a redoblar esfuerzos y ampliar el perímetro de rastrillaje a medida que avanzaban las horas.

 

Vecinos de la zona también colaboraron con las autoridades, aportando datos y acompañando con preocupación el despliegue. El derrumbe de la vivienda generó un fuerte impacto en el barrio, donde el agua avanzó con rapidez y sorprendió a varias familias durante la madrugada.

 

Todav&iacute;a siguen en b&uacute;squeda de la menor. Foto: Archivo Elonce.
Las autoridades señalaron que las tareas continuarán hasta lograr esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la menor, cuya búsqueda sigue activa. Equipos especializados en rescate acuático permanecen trabajando en el área.

 

Hallaron un cuerpo a 200 metros de la casa arrastrada por la lluvia

Testimonios en el lugar

 

Dante, uno de los guardavidas presentes, afirmó a Elonce: “Nosotros hicimos un rastrillaje por la zona de Ambrosetti y después nos venimos al punto cero. Nos dividimos un grupo en Avenida Don Bosco y los otros en el punto cero. Lo localizaron un grupo de los chicos junto con los Bomberos y los chicos que estábamos haciendo la búsqueda”.

 

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ratificó a Elonce: “Con la prudencia con la que se merece, diría que aguardemos un poco más. Están los familiares, ahí llegó Policía Científica. Personal que estaba haciendo rastrillaje en el punto cero, en un lateral de este arroyo se halló el cuerpo de una persona. La búsqueda continua, tiene que verse la identificación de la persona”.

 

