Murió el conductor que chocó contra un camión en Ruta 12 y luego se descerrajó un disparo tras un gravísimo episodio ocurrido alrededor de las 01:50 del jueves 19 de febrero en el kilómetro 608 de la Ruta Nacional Nº 12, en jurisdicción del departamento La Paz. En el lugar colisionaron un camión y una camioneta que circulaban en sentidos contrarios, y minutos después del impacto el conductor del vehículo menor, se efectuó un disparo en la cabeza.

Personal de Comisaría Primera de La Paz intervino en el siniestro vial y constató que la camioneta realizaba maniobras en zigzag, previas al choque. El impacto se produjo contra la rueda delantera izquierda del camión, lo que generó importantes daños y el vuelco del transporte de carga que se dirigía desde Esquina hacia Concordia.

Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor, el conductor de la camioneta, un hombre de 64 años oriundo de la zona de Arroyo Hondo, se efectuó un disparo con un arma de fuego calibre .22. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde a las 14:20 se informó su fallecimiento, se confirmó a Elonce.

La secuencia del impacto y la detonación

En diálogo con Elonce, el jefe Departamental de Policía de La Paz, Carlos Schmunk, relató cómo se desarrollaron los hechos. Según explicó el funcionario, el conductor de la camioneta no presentaba lesiones de gravedad tras el impacto inicial. “El conductor de camioneta aparentaba estar en estado de alcoholismo. El hombre estaba sentado, sin lesiones a simple vista”, detalló.

El procedimiento tomó un giro inesperado cuando los uniformados escucharon una detonación. “Al constatar que no había lesionados, se procede a ordenar el tránsito y los agentes escuchan una detonación de arma de fuego. Se le dio aviso a la fiscal que se hizo presente”, señaló Schmunk.

Investigación judicial y estado de la ruta

Tras el disparo, el hombre fue derivado en estado crítico al nosocomio de Paraná. En la escena se procedió al secuestro de una pistola calibre .22 con cargador y cartuchería, además de los vehículos involucrados y otros elementos de interés para la causa.

La Unidad Fiscal de La Paz dispuso la autopsia correspondiente y la posterior entrega del cuerpo a sus familiares. El hecho quedó en etapa investigativa para esclarecer las circunstancias que rodearon tanto el siniestro vial como la posterior decisión del conductor.

En cuanto a la circulación, desde la Jefatura Departamental indicaron que, pese al vuelco del camión, la ruta no permaneció totalmente interrumpida. “La camioneta se dificulta sacarla por el lugar donde quedó, lejos de la banquina. La ruta no está cortada. El camión quedó pegado a la ruta. No hay problemas de circulación”, afirmó Schmunk, quien además señaló que el camionero resultó ileso aunque “está shockeado por la situación del disparo”, dijo a Elonce.

El trágico episodio generó conmoción en la comunidad del departamento La Paz y reavivó la preocupación por la seguridad vial en la Ruta 12, una traza de alto tránsito en la provincia.