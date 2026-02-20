Explosión de dispositivo en la Escuela Superior de Gendarmería dejó cuatro heridos

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó un fuerte operativo en un edificio de Paseo Colón. Cuatro efectivos resultaron heridos y fueron asistidos por SAME. Intervino el Departamento de Explosivos y se evacuaron más de 300 personas.
La explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó este viernes un amplio operativo de seguridad en el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón 533, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que detonara una encomienda que permanecía resguardada desde hacía al menos cuatro meses. El hecho ocurrió cerca de las 13.49 y dejó como saldo cuatro integrantes de la fuerza heridos, aunque todos se encontraban fuera de peligro.
Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo cuando personal de la institución manipuló un paquete almacenado en el piso 11 del edificio. Al abrir la encomienda se registró una detonación que generó alarma inmediata y obligó a activar los protocolos de emergencia.
Como consecuencia de la explosión, dos efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich. Un tercer integrante recibió asistencia en el lugar, mientras que una cuarta persona debió ser atendida con suministro de oxígeno.
Evacuación y despliegue de fuerzas
Tras la detonación, intervino el Departamento de Explosivos (DEP), que dispuso un perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio. De manera preventiva, fueron evacuadas 320 personas: 120 correspondientes al inmueble de Paseo Colón 533 y otras 200 del edificio contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.
En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, SAME y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina. Los equipos trabajaron tanto en los pisos superiores como en el subsuelo, donde se realizaron inspecciones exhaustivas para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.
Fuentes que intervinieron en el lugar confirmaron que lo que detonó fue un explosivo contenido en la encomienda. Además, indicaron que existían otros dos paquetes que, por precaución, decidieron no abrir hasta que fueran examinados por especialistas.
Investigación y revisión de encomiendas
Las dos encomiendas adicionales quedaron bajo análisis del personal especializado. Minutos antes de las 15, las autoridades descartaron que representaran un riesgo. No obstante, continuaban las tareas de verificación para determinar el origen y las características del artefacto que provocó la explosión.
Hasta el momento, no se reportaron otros lesionados y el edificio permanecía con presencia de fuerzas de seguridad mientras se completaban las pericias. La investigación buscaba establecer cómo y por qué la encomienda había permanecido almacenada durante aproximadamente cuatro meses antes de ser abierta.
El caso generó preocupación debido a que el paquete se encontraba bajo resguardo en una institución clave para la formación y el perfeccionamiento de oficiales de la fuerza. Las autoridades analizaban registros y antecedentes vinculados al envío.
La institución y su misión académica
La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica encargada de la actualización y perfeccionamiento del oficial de la fuerza. Según detalla en su página oficial, su misión principal es la formación de posgrado y la capacitación continua.
La institución se constituyó como Unidad Académica de Posgrados tras la creación del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), mediante la Ley Nº 26.286 y su Estatuto Académico aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 417/10.
En ese ámbito se dictan ciclos complementarios como las licenciaturas en Seguridad Pública, Administración Pública y Criminalística, además de profesorados universitarios. También se ofrecen cursos de Oficial de Estado Mayor, Auxiliar de Estado Mayor y capacitaciones de actualización y nivelación para profesionales, algunas bajo modalidad a distancia, publicó Infobae.
Mientras avanzaba la investigación por la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, las fuerzas de seguridad continuaban con el análisis técnico del artefacto y la reconstrucción de la secuencia para determinar responsabilidades y prevenir nuevos incidentes.