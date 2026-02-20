Explosión de carta bomba en la Escuela de Gendarmería dejó heridos y evacuación

Una carta bomba explotó este viernes 20 de febrero en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás. El estallido dejó tres personas heridas y obligó a evacuar el edificio de manera preventiva.

El hecho ocurrió minutos después de las 13, cuando un paquete almacenado en el piso once detonó en el interior del establecimiento. De acuerdo al parte oficial difundido por la Agencia Noticias Argentinas, tres personas resultaron con quemaduras, dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Argerich y una tercera recibió asistencia con oxígeno en el lugar.

Cómo se produjo la explosión

Según la información de la Agencia NA, se trataba de una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace aproximadamente cuatro meses y permanecían bajo resguardo. Uno de los bultos fue el que detonó cuando era manipulado, lo que activó el protocolo de emergencia y la evacuación total del edificio.

Escuela de Gendarmería.

El llamado al 911 se registró a las 13.24. En pocos minutos arribaron móviles del SAME, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía de la Ciudad. También intervinieron la Policía Federal, la unidad antiterrorista y especialistas en explosivos para inspeccionar el área y descartar riesgos adicionales.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que el destinatario del envío sería el ex comandante mayor Diego Gasparutti, quien se desempeñó como director de la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado. Según trascendió, había ingresado al establecimiento para retirar el paquete cuando se produjo la explosión.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no realizó declaraciones públicas.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para determinar el origen y las circunstancias en las que se produjo la detonación de la carta bomba dentro del establecimiento.