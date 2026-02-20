Búsqueda de Chiara: los agudos rastrillajes desarrollados el segundo día y dónde se intensificarán

La búsqueda de Chiara en Paraná continuó este viernes con un amplio despliegue de fuerzas policiales, equipos de rescate, voluntarios y personal municipal, en el marco del segundo día de rastrillajes tras el trágico temporal que afectó la ciudad durante la madrugada del jueves y que provocó el derrumbe de una vivienda en calle Blas Parera, en la zona considerada “punto cero”.

En el lugar trabajaron más de 200 personas en forma coordinada para intentar localizar a la niña de 10 años, quien fue arrastrada por la corriente del arroyo tras el colapso de la vivienda. En la jornada anterior había sido hallado el cuerpo de su madre, Patricia Mena, y desde entonces, el operativo se concentró en ampliar el radio de búsqueda sobre el cauce del arroyo Colorado, el arroyo Las Viejas y sectores vinculados al río Paraná.

Búsqueda de Chiara Barrios: los trabajos que se desarrollaron y cómo continuarán

El jefe de la Policía de Entre Ríos, el comisario Claudio González, encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles del operativo y explicó a Elonce las decisiones adoptadas tras la evaluación del primer día de tareas.

Rastrillajes a lo largo del arroyo

González informó que durante la segunda jornada se realizó “un rastrillaje en todo lo que tiene que ver con el cauce, el curso del arroyo en toda su extensión”. En ese marco, se encontraron algunas pertenencias que fueron reconocidas por familiares.

“Se encontraron algunas pertenencias que fueron reconocidas por familiares, pero eran pertenencias que no estaban en poder de Kiara en su momento; sí eran elementos que estaban dentro de la vivienda, también parte de mobiliario como una cama”, explicó el funcionario policial.

Según detalló, uno de los objetos fue hallado a más de 800 metros del punto cero, mientras que prendas de vestir aparecieron a menos de 200 metros de la vivienda derrumbada. No obstante, remarcó que se trataba de elementos que formaban parte del interior del hogar.

Readecuación de recursos y evaluación del terreno

El comisario indicó que, tras una pausa operativa destinada a la hidratación del personal, se realizó una evaluación integral del despliegue. “Tenemos que readecuar algunos recursos, como algo básico, como mayor cantidad de machetes y alguna maquinaria específica que ya fue canalizada por el municipio de la ciudad de Paraná”, señaló.

En ese sentido, explicó que las condiciones del terreno fueron cambiando con el correr de las horas. “Fue modificándose las condiciones del terreno. Uno de los familiares vio la modificación del caudal del agua en el río Paraná, y ya no tiene la suciedad que tenía en el día de ayer. Todas esas condiciones nos permiten trabajar de otro modo, visualizar otras cosas que ayer no lo podíamos hacer”, expresó a Elonce.

La mejora en la visibilidad y la disminución del caudal permitieron ampliar las zonas inspeccionadas, aunque el operativo continuó con estrictas medidas de seguridad.

Incorporación de canes y trabajo especializado

En relación a los recursos específicos, González confirmó que se sumarían tres perros de búsqueda cadavérica a partir de la tercera jornada. “Ayer esos perros no podían transitar por las condiciones del terreno. Quiero marcar esto para que no se crea que no lo hicimos oportunamente”, aclaró.

El jefe policial precisó que el piso mínimo del operativo fue de aproximadamente 200 personas, entre efectivos policiales, rescatistas, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, empleados municipales, familiares y voluntarios.

“No hubo ningún can que haya marcado algún rastro en el arroyo”, reconoció el funcionario, al tiempo que explicó que se debió informar a la familia sobre determinadas cuestiones técnicas vinculadas a los olores y las diferencias entre restos animales y humanos para evitar falsas expectativas.

Seguridad y protocolo en la búsqueda

Durante la jornada, tres personas sufrieron lesiones leves en el marco de los rastrillajes. González hizo hincapié en la necesidad de respetar los protocolos establecidos. “Le pedí a la familia y a todas las personas que la mejor manera de ayudar es adecuarse al protocolo de trabajo que tenemos porque eso lo hace más eficaz y más profesional”, afirmó.

Asimismo, explicó que cada sector del operativo fue delimitado con grupos específicos para evitar superposiciones. “Si va otra persona va a decir ‘acá nadie rastrilló’, pero ya fue rastrillado. Por eso tratamos que todo aquel que sume salga coordinado desde acá, con supervisión, en el sentido de ser responsables y eficaces en la búsqueda”, subrayó.

Realizan rastrillaje aéreo en la búsqueda de Chiara - Sobrevuelan en helicoptero en zona del arroyo

Participación de la familia y Prefectura

El comisario también confirmó que un familiar participaría en la navegación en una embarcación policial. “Mañana le ofrecí si alguien quiere salir en una embarcación de la policía a hacer esa navegación y accedieron. Eso va a suceder mañana con un familiar”, detalló.

En paralelo, intervino la Prefectura Naval Argentina, especialmente en los tramos vinculados al río Paraná, donde el operativo podría extenderse en caso de ser necesario.

González aclaró que la investigación contó con la intervención de la Fiscalía, que hasta el día anterior estuvo a cargo del fiscal Manuel Pereira, dado que todo procedimiento de localización y eventual identificación requiere formalidades judiciales, aunque se trató de un desastre natural y no de un hecho delictivo.

Asistencia municipal y reconstrucción de la vivienda

Por su parte, el secretario de Desarrollo de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado. “Creo que es muy importante resaltar el trabajo articulado, el mancomunado. Se generó una instancia de trabajo en equipo”, sostuvo.

Ríos confirmó que el municipio puso a disposición maquinaria específica, herramientas manuales como machetes y palas, y personal para fortalecer el rastrillaje. También indicó que el área de Defensa Civil trabajó activamente junto a guardavidas y rescatistas.

Acompañamiento a la familia

El funcionario municipal se refirió además a la situación habitacional de la familia, que perdió su vivienda tras el derrumbe.

“La municipalidad le ha hecho saber el compromiso institucional de acompañarlos en el día después. Les hemos ofrecido recursos para resolver la coyuntura de dónde irían a vivir en estos próximos días y, pensando a futuro, la posibilidad de la reconstrucción de la vivienda en un lugar apto”, explicó.

Ríos confirmó que se iniciaron gestiones conjuntas con el Gobierno provincial para garantizar asistencia integral. “Hoy tuve una charla con la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, quien se comprometió a acompañarnos desde el Estado provincial”, afirmó.

Trabajo de Protección Civil y equipos especializados

El coordinador de Protección Civil municipal, Lucas García, brindó precisiones sobre el despliegue técnico. “El trabajo comenzó a las 8 de la mañana y finalizó a las 18 horas por situaciones de seguridad. Se trabajó con bomberos voluntarios, Defensa Civil, equipos de búsqueda y rescate, equipo de topos de México, salvamento y guardavidas”, detalló.

García explicó que además del rastrillaje se realizó remoción de escombros y descarte de zonas específicas del arroyo con maquinaria pesada, en un esfuerzo por eliminar posibles puntos donde pudiera haberse producido un estancamiento.

Seguirán los rastrillajes

Al cierre de la segunda jornada, las autoridades confirmaron que no hubo resultados positivos en la localización de la niña. “Ya lamentablemente en el tercer día de búsqueda no hay resultado hasta el momento. No ha sido localizada y es por eso que continúa todo el operativo por el arroyo Colorado, el arroyo Las Viejas y posteriormente en el río Paraná”, se informó.

La ciudad de Paraná continuó en vilo ante la tragedia. Vecinos, voluntarios y familiares acompañaron cada tramo del rastrillaje, mientras las autoridades reiteraron que el operativo se mantendría activo con todos los recursos disponibles hasta agotar las posibilidades de búsqueda.

