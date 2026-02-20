El boleto estudiantil en Paraná ya tiene fecha de renovación y plazo para nuevos trámites

La Municipalidad de Paraná confirmó el inicio del proceso de renovación del boleto estudiantil para el ciclo lectivo 2026. El trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo, mientras que del 23 al 27 de febrero se abrirá la inscripción para nuevos beneficiarios del sistema de descuentos en el transporte urbano.

La gestión se llevará adelante a través de la Oficina de Gestión SUBE y podrá concretarse de manera presencial en la Unidad de Gestión ubicada en avenida Almafuerte 233, de lunes a viernes de 8 a 13, o mediante la plataforma digital Mi Paraná.

Fechas y modalidades de trámite

Desde el 23 al 27 de febrero podrán iniciar la adhesión quienes soliciten el beneficio por primera vez. En tanto, a partir del 2 de marzo comenzará el operativo de renovación para quienes ya cuentan con el boleto estudiantil.

El trámite requiere turno previo, que debe gestionarse en el portal Mi Paraná. Además, se habilitó la modalidad online para completar la actualización sin necesidad de concurrir presencialmente.

Oficina Sube en Paraná.

En el caso de menores de 16 años, el procedimiento podrá iniciarlo padre, madre o tutor, presentando documentación que acredite el vínculo. Los mayores de esa edad deberán registrarse personalmente en la plataforma. El plazo de resolución informado es de hasta 10 días hábiles.

Requisitos según categoría

Para el nivel primario y secundario, se exige DNI vigente, tarjeta SUBE, constancia de alumno regular con sello del Consejo General de Educación y residencia en Paraná.

El boleto estudiantil universitario o terciario se gestiona exclusivamente online. Se solicita DNI, tarjeta SUBE, comprobante de alumno regular emitido en el año en curso y acreditar modalidad presencial.

En cuanto al beneficio docente, contempla un descuento del 50% sobre la tarifa plana. Para acceder se requiere certificado emitido por el sistema SAGE, DNI, tarjeta SUBE y constancia laboral validada por el establecimiento educativo. No podrán acceder quienes perciban el código 029 en sus haberes.

La actualización del boleto estudiantil forma parte del esquema de beneficios públicos para facilitar el acceso al transporte en la ciudad durante el nuevo ciclo académico.