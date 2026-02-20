Se suspendió la Carrera Nocturna en Paraná y ya tiene nueva fecha

La Municipalidad confirmó este viernes 20 de febrero la suspensión de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, cuya quinta edición estaba prevista para este sábado 21. La decisión se adoptó en el marco de la situación que atraviesa la capital entrerriana tras el fuerte temporal del jueves, que provocó severos daños y un trágico desenlace en la zona norte de la ciudad.

El fenómeno meteorológico dejó importantes consecuencias, entre ellas el arrastre de una vivienda ubicada en calle Blas Parera. En ese hecho falleció una mujer y continúa la búsqueda de su hija en el cauce del arroyo. En este contexto, el Ejecutivo local resolvió reprogramar el evento deportivo.

Nueva fecha y entrega de kits

Según el comunicado oficial, la Carrera Nocturna fue trasladada al sábado 7 de marzo. En tanto, la entrega de kits para los corredores se realizará el viernes 6, un día antes de la competencia.

Desde el Municipio indicaron que la decisión responde a la necesidad de priorizar el respeto institucional y acompañar a la comunidad en un momento sensible para la ciudad. Asimismo, se busca que la jornada deportiva pueda desarrollarse en un marco adecuado.

Inscripciones y reservas

En relación a las inscripciones, quienes deseen solicitar el reintegro del monto abonado podrán hacerlo a través de un formulario que estará disponible desde la próxima semana. La organización detalló que se informarán los canales correspondientes para gestionar la devolución.

Por otra parte, el complejo turístico Open Club comunicó que respetará, sin costo adicional, las reservas realizadas para la nueva fecha de la Carrera Nocturna, garantizando así las condiciones originalmente pactadas para los participantes que lleguen desde otras localidades.

El Municipio agradeció la comprensión de atletas, familias y patrocinadores, y reiteró su compromiso de trabajar articuladamente para que el evento pueda concretarse en las condiciones previstas.