Video: cruzó en rojo y provocó un impresionante choque múltiple en Buenos Aires

Un impactante accidente múltiple se registró en las primeras horas de este viernes 20 de febrero en Quilmes Oeste, donde siete vehículos resultaron involucrados en una colisión que terminó con una camioneta montada sobre otros dos automóviles. El hecho ocurrió minutos después de las 5 en la intersección de las avenidas Calchaquí y Lamadrid.

Según las primeras informaciones, el conductor de una Ford EcoSport que circulaba en dirección a La Plata habría cruzado el semáforo en rojo a alta velocidad. El rodado impactó primero contra un Volkswagen Gol que atravesaba la intersección con luz verde, lo que desencadenó un choque en cadena que involucró a otros cinco vehículos que aguardaban el cambio de señal.

Cómo se produjo el siniestro

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del accidente, en el que se observa la maniobra de la camioneta antes del impacto inicial. Tras la colisión, la EcoSport quedó montada sobre dos autos y otros rodados terminaron sobre la vereda, en inmediaciones de una clínica.

Entre los vehículos afectados se encuentran, además del Gol y la EcoSport, una Volkswagen Amarok, un Chevrolet Agile, un Volkswagen Polo, un Peugeot 207 y un Astra. La violencia del choque provocó importantes daños materiales en varios de ellos.

Accidente múltiple en Quilmes. Si no frenás en rojo, papá... pic.twitter.com/mzjxy0jjvs — Gonzalo (@gonziver) February 20, 2026

Una mujer, pareja del conductor del Astra, relató a un canal de noticias que el vehículo que habría provocado el siniestro “cruzó en rojo” y embistió a los autos que se encontraban detenidos. Su esposo, según indicó, sufrió un corte en el brazo producto de los vidrios.

Heridos y actuación judicial

Siete personas resultaron afectadas en el accidente, entre ellas un adolescente de 13 años que viajaba junto a su tío en el Gol y el conductor de la EcoSport, identificado como un oficial de la Policía de la Ciudad de 38 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Iriarte con lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el efectivo se encontraba de servicio y se dirigía a su domicilio por una emergencia familiar. En el lugar trabajaron personal policial, bomberos, Defensa Civil y el SAME. La Unidad Fiscal interviniente ordenó peritajes para determinar responsabilidades.

La circulación sobre la avenida Calchaquí permaneció interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las tareas correspondientes.