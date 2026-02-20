Video: peatón se salvó de ser embestido por motociclista que choca un poste en Ruta 12 y sufre la amputación de pierna

El peatón se salvó de ser embestido por motociclista que chocó un poste en Ruta 12 y sufrió la amputación de una pierna durante un violento siniestro vial ocurrido este jueves a la madrugada, a la altura del puente sobre el Arroyo Las Tunas, en el departamento Paraná. El hecho quedó registrado en imágenes a las que accedió Elonce y que muestran la dramática secuencia del impacto.

De acuerdo a la información confirmada, el motociclista, de 40 años y oriundo de Colonia Avellaneda, circulaba de oeste a este por la Ruta Nacional Nº 12 cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado tras cruzar el puente. El conductor se desvió de la cinta asfáltica y colisionó violentamente contra un poste ubicado en la banquina.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre sufrió la amputación parcial de su pierna derecha a la altura de la rodilla. El subjefe de la Policía, Juan Pablo Claucich, confirmó a Elonce que las lesiones fueron de carácter gravísimo y que el motociclista fue trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná.

El video que registró el dramático momento

El video al que accedió Elonce mostró el instante exacto en que la moto se despistó y terminó impactando contra el poste en el puente del Arroyo Las Tunas. En la secuencia también se observó a un peatón que se encontraba en la banquina y que logró evitar ser embestido por apenas centímetros.

Tras el choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y quedó tendido con heridas de extrema gravedad. La escena evidenció la violencia del impacto y la proximidad del peatón respecto al trayecto descontrolado del rodado.

Minutos después del siniestro, una ambulancia arribó al lugar y trasladó al herido al nosocomio de referencia de la capital entrerriana, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Pericias para determinar las causas

Personal de la División Accidentología Vial intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias que provocaron el despiste. Las actuaciones incluyeron relevamientos fotográficos, mediciones y análisis de la escena.

Fuentes policiales indicaron que el motociclista regresaba hacia su domicilio en Colonia Avellaneda desde la ciudad de Paraná al momento del accidente. No se descartaba ninguna hipótesis respecto a las causas que originaron la pérdida de control del rodado.

El siniestro vial en Ruta 12 volvió a poner en foco la importancia de extremar las medidas de seguridad en corredores de alto tránsito, especialmente en horarios nocturnos y zonas como puentes, donde cualquier maniobra brusca puede derivar en consecuencias trágicas.