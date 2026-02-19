Dirigentes gremiales sobre la reforma laboral: "Es una transformación muy profunda de la estructura del trabajo"

Elonce dialogó con la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, en relación a la adhesión al paro nacional de este jueves, en rechazo a la reforma laboral. En este sentido, señaló: “Nos volvimos a movilizar en contra de la reforma laboral esclavista, un ataque contra la clase trabajadora que este gobierno viene haciendo con su plan económico, social y político”.

Paraná: se realizó una manifestación en contra de la reforma laboral

Sobre el tratamiento de la normativa en la Cámara de Diputados, la dirigente indicó: “Se adelantó porque se esperaba que la ley se tratara la semana que viene y finalmente terminó ingresando ahora en esta sesión. No solamente desde sectores sindicales, sino de organizaciones sociales, partidos y ciudadanía en su conjunto volvimos a movilizarnos, a pesar de que hoy Paraná estuvo atravesada por el brutal temporal, con inundaciones, con la tragedia de la familia Mena y otros casos”.

Sofía Cáceres Sforza. Imagen de archivo

En esta línea, Cáceres Sforza valoró: “Nos movilizamos en unidad a pesar de que la CGT convocó a paro, pero por todos lados desmovilizó y dijo que no iba a convocar, lo mismo que pasó en Buenos Aires. La semana pasada convocaba a movilizar sin paro, esta semana paro, pero sin movilización. Creemos que la convocatoria, a pesar de las condiciones adversas, fue muy positiva”.

La marcha de la CGT frente al Congreso

En Paraná la movilización fue desde Plaza Alvear “con distintos sectores, sindicatos, partidos, organizaciones, asambleas, porque creíamos que es y era necesario marchar”, dijo la dirigente.

Acerca del fuerte posicionamiento del sindicato que dirige, Cáceres Sforza sostuvo: “Decimos que todavía nos queda un round, que es una reforma laboral que tenemos que tirar de lleno, que no hay que negociar ni un solo punto porque ataca no solamente los derechos colectivos, porque prohíbe las asambleas en los lugares de trabajo, obliga a pedir permiso para hacer asambleas, legaliza el descuento para los días de paro, persigue y criminaliza a quienes realizan medidas de fuerza, quita los sindicatos y a la organización colectiva de las negociaciones entre los trabajadores y el patrón, también contra los derechos individuales”.

En otro punto, la secretaria general mencionó la reversión “en relación a los descuentos por licencias” y señaló que la normativa deja a los trabajadores “mucho más precarizados, dándole más tiempo a las empresas patronales para que tengan a prueba y puedan despedir a los trabajadores sin ninguna consecuencia, porque nos hace pagar a nosotros mismos las indemnizaciones de los despidos”.

Además, agregó que “desfinancia la seguridad social, las obras sociales y las jubilaciones” y aseveró que es una reforma laboral “profunda”. “No es la flexibilización del menemismo, es realmente una transformación muy profunda de la estructura del trabajo y de los derechos que todavía nos quedan, porque nosotros no somos tontos, sabemos que hay millones de trabajadores que no tienen estos derechos”, reconoció y aseguró que se trata de una normativa “que quita derechos”.

Sobre el debate en la Cámara de Diputados, Cáceres Sforza señaló: “Evidentemente hay diputados, como hubo también senadores que por negocios aceptan esta reforma”.

“Seguimos insistiendo, Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en las cámaras, sin embargo, puede hacer pasar estas leyes porque negocia, porque los gobernadores, los partidos, los políticos, los diputados y los senadores, en vez de pelear y defender lo suyo, por ejemplo, más dinero para la coparticipación, como correspondería para las provincias, terminan poniéndose al servicio de los negociados de Milei, que retacea la plata para las provincias y cuando necesita los votos negocia obra pública y otras cosas”, enfatizó.

“Milei puede decir que está en contra de la casta, contra la política tradicional, pero tiene todas las manías, toda la rosca, todos los negociados, toda la corrupción y peor aún, que ha tenido siempre la política, la tiene también Milei y la negocia con los partidos tradicionales para que le den los votos. Eso para nosotros está quedando expresado aún más ahora con esta reforma laboral”, opinó la dirigente.

“Todavía podemos abortar esta reforma laboral pero solo lo vamos a hacer en unidad y acción y con continuidad del plan de lucha que es lo que exigimos a todas las centrales sindicales”, resaltó en el cierre.