Dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que murió mientras buceaba en Puerto Madryn

La autopsia de Sofía Devries, la joven de 23 años que murió mientras practicaba buceo en Puerto Madryn, confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión y descartó la participación de terceros.

De acuerdo con el informe preliminar, el examen forense no detectó lesiones compatibles con una agresión ni indicios de criminalidad. La investigación está a cargo del fiscal Alex Williams, quien señaló que la joven habría sufrido una descompensación durante el ascenso.

Qué determinó la autopsia

Según fuentes judiciales, la muerte se produjo por asfixia por inmersión sin intervención de terceros. No obstante, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o eventuales responsabilidades en la organización de la actividad.

Por orden judicial, fueron secuestrados los equipos utilizados en la práctica, además de documentación técnica que será sometida a peritajes.

Dónde fue hallado el cuerpo

El cuerpo fue encontrado a unos 20 metros de profundidad en el Golfo Nuevo, en cercanías del Parque Submarino HU SHUN YU 809. El operativo de búsqueda incluyó rastrillajes por aire, agua y tierra.

Participaron buzos especializados de la Prefectura Naval Argentina a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García”, junto con un vehículo operado remotamente de la empresa Mariscope Argentina.

El incidente durante la inmersión

Sofía era buscada desde el lunes, tras un episodio ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas. Había salido en una embarcación junto a su pareja y otras cinco personas, en una actividad organizada por la empresa Freediving Patagonia, bajo la supervisión de una escuela de buceo de Villa Ballester.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven no logró emerger a la superficie, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Tres personas fueron trasladadas preventivamente al Hospital Andrés Ísola: dos ingresaron a cámara hiperbárica para descompresión y una quedó en observación.

La versión de su pareja

El novio de Sofía publicó en redes sociales que se trató de “un accidente bajo el agua” y cuestionó la rapidez del operativo inicial. Sin embargo, fuentes oficiales no respaldaron esas acusaciones.

Quién era Sofía Devries

Oriunda del partido bonaerense de Moreno, Sofía Devries tenía 23 años y era creadora de contenido en redes sociales. Según su perfil profesional, había cursado Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y también Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En sus redes se presentaba como creadora de contenido, con publicaciones vinculadas a belleza, estilo de vida y viajes, bajo el lema “Beauty, Lifestyle y Travel”.