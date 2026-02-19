 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Tras solicitud de paradero

Hallaron a la adolescente que era buscada desde este miércoles en Paraná

Este mediodía se había solicitado la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de Valentina, de 16 años; quien este miércoles, se había retirado de su hogar en Paraná. Esta noche, se confirmó que la joven fue encontrada.

19 de Febrero de 2026
Tras solicitud de paradero.
Tras solicitud de paradero. Foto: (PJER).

REDACCIÓN ELONCE

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informa que la joven V A R ha sido localizada.

