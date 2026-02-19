Hallaron a la adolescente que era buscada desde este miércoles en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Este mediodía se había solicitado la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de Valentina, de 16 años; quien este miércoles, se había retirado de su hogar en Paraná. Esta noche, se confirmó que la joven fue encontrada.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informa que la joven V A R ha sido localizada.