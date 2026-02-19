Tragedia en Aldea San Antonio: La identidad del hombre que murió tras caer con su vehículo a un arroyo

Tragedia en Aldea San Antonio: conductor murió tras caer al arroyo en medio del feroz temporal. La identidad del hombre que murió tras caer con su vehículo a un arroyo fue confirmada este jueves por la tarde, luego del lamentable hecho ocurrido, esta mañana, en la zona de Arroyo Cañada Grande, en jurisdicción cercana a Viale, departamento Paraná. El conductor fallecido, fue identificado como Julio Alonzo, de 63 años, quien perdió la vida tras quedar atrapado dentro del utilitario que fue arrastrado por la correntada.

El hecho se produjo cuando una Citroën Berlingo blanca cayó al interior del arroyo, que se encontraba crecido por el desborde de agua. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el vehículo habría sido arrastrado por la fuerza del agua hasta precipitarse dentro del cauce.

En el rodado viajaban Alonzo y una mujer que lo acompañaba. Mientras el conductor falleció en el lugar, la acompañante logró salir por sus propios medios y sobrevivió al dramático episodio.

El operativo de rescate en la zona anegada

Tras el alerta, personal policial y Bomberos Voluntarios de Seguí acudieron rápidamente al sitio para desplegar el operativo de rescate. Las tareas se desarrollaron en condiciones complejas debido al desborde del arroyo y al estado del terreno, dio cuenta Elonce.

Al arribar, los equipos de emergencia trabajaron para extraer a las personas que se encontraban dentro del utilitario. Según se informó oficialmente, el conductor ya se hallaba sin signos vitales cuando fue retirado del interior del vehículo.

La mujer fue asistida en el lugar y logró salvar su vida, aunque el episodio generó fuerte conmoción en la comunidad. Ambos ocupantes eran oriundos de la localidad de Camps, ubicada sobre Ruta 12, a corta distancia de General Ramírez y Aranguren.

Intervención judicial y traslado del cuerpo

Tras constatarse el fallecimiento, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la realización de las diligencias forenses.

La información fue confirmada por el periodista Javier Aragón, quien brindó precisiones sobre el siniestro y detalló el procedimiento desplegado en Aldea San Antonio.

El trágico episodio volvió a poner en foco los riesgos que representan los caminos rurales y los cruces sobre arroyos crecidos, especialmente en jornadas donde las lluvias intensifican el caudal de agua y generan situaciones imprevisibles para quienes transitan por la zona.