Se registran incidentes en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso

Los incidentes en la marcha contra la reforma laboral escalaron durante la tarde frente al Congreso, con vallas derribadas, gases lacrimógenos y la aplicación del protocolo antipiquetes.
Los incidentes en la marcha contra la reforma laboral marcaron una jornada de alta tensión en las inmediaciones del Palacio del Congreso de la Nación Argentina, donde se debate el proyecto impulsado por el oficialismo. Columnas de distintas agrupaciones se concentraron desde el mediodía en la zona de la Plaza del Congreso, pero con el correr de las horas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Personal de la Policía motorizada y de la Policía Federal Argentina comenzó a aplicar el protocolo antipiquetes al observar que algunos manifestantes intentaban avanzar sobre el vallado dispuesto frente al Parlamento. Parte de las vallas fue retirada por los propios efectivos, que avanzaron hacia la plaza para dispersar a los grupos más activos.
GENDARMERÍA LANZÓ GASES LACRIMÓGENOS Y CHORROS DE AGUA A LOS MANIFESTANTES EN EL CONGRESO
Un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas y los efectivos de Gendarmería respondieron con chorros de agua de carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Cerca de las 18:20, un grupo de manifestantes volvió a lanzar objetos y logró tirar al menos dos vallas del operativo de seguridad. En respuesta, intervino un camión hidrante y se lanzaron gases lacrimógenos. También se escucharon estruendos compatibles con disparos de balas de goma en medio de la tensión.
Avance policial y calles bloqueadas
Los incidentes en la marcha contra la reforma laboral se intensificaron cuando los agentes intentaron reacomodar el vallado. En ese momento, volvieron a utilizar gas lacrimógeno y gas pimienta, mientras algunos manifestantes devolvían los cartuchos hacia las filas policiales. La intervención conjunta de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal incluyó el uso de agua a presión para dispersar a los presentes.
Tras esos episodios, la concurrencia comenzó a disminuir de manera considerable. Sin embargo, al intentar retirarse, cientos de personas se encontraron con calles bloqueadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao.
Efectivos de Infantería se desplegaron en Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay para impedir el acceso desde Rivadavia hacia Bartolomé Mitre. En varios de esos puntos se apostaron camiones y motos policiales. Según indicaron agentes en el lugar, la medida respondía a “razones de orden público”, aunque no precisaron cuáles eran las vías habilitadas para evacuar la zona, detalló Infobae.
Hay incidentes frente al Congreso en la marcha de la izquierda y organizaciones sociales
Tensión persistente y repliegue parcial
Mientras tanto, sobre la avenida Rivadavia permanecían algunos cientos de manifestantes, con bombos y redoblantes, entonando consignas contra la iniciativa legislativa. Aunque la Confederación General del Trabajo no participó formalmente de la convocatoria, algunos grupos autoconvocados cantaron la tradicional marcha peronista popularizada por Hugo del Carril.
Detrás del vallado, la policía motorizada y una segunda columna de la Policía Federal se mantuvieron en formación preventiva. La circulación quedó restringida: en varias arterias solo se permitía avanzar en línea recta, lo que complicó la desconcentración de quienes buscaban abandonar la Plaza del Congreso.
La policía y la gendarmería avanzan sobre los manifestantes para despejar la plaza
Con el correr de la tarde, la tensión fue cediendo, aunque el operativo de seguridad continuaba activo al cierre de esta edición. La discusión parlamentaria de la reforma laboral avanzaba en el recinto mientras, en las calles, persistía el reclamo de los sectores que rechazan el proyecto.