"De la casa no quedó nada": familiares de Patricia Mena solicitan donaciones de materiales y ropa

Javier Velázquez, hermano de Patricia Mena, la mujer fallecida luego de que su casa fuera arrastrada por la correntada durante el temporal de la madrugada del jueves, dialogó con Elonce y realizó un pedido para la familia, cuando aún se busca a Chiara Barrios, hija de la mujer.

Continúa la búsqueda de la niña de 10 años y la familia afectada pide donaciones

Visiblemente conmocionado, Velázquez pidió: “Realmente lo que necesito es que encuentren a mi sobrina ahora en este momento, porque se halló el cuerpo de mi hermana sin vida acá”.

Cabe recordar que el cuerpo de la mujer fue hallado en inmediaciones de Amaro Villanueva y Altman, a una cuadra de Rondeau.

Sobre la niña, Javier dijo: “Ella debe estar por acá cerca. Buscamos abajo de los escombros, la gente está haciendo un buen trabajo, le doy gracias a todos los que han colaborado”.

En ese sentido y al caer la noche, solicitó que “se siga buscando porque es una nena, queremos tenerla con nosotros, que se refuerce el operativo”.

Cómo y dónde colaborar

En medio del dolor por la trágica muerte de su hermana y la desaparición de su sobrina, el hombre apeló a la solidaridad de las personas para ayudar a la familia que sufre las pérdidas y la destrucción de su vivienda. “De la casa no quedó nada, el agua se llevó todo, quedó al ras, al piso. La gente puede colaborar con chapa, unas bolsas de portland, ropa, algunos muebles”, solicitó.

Las donaciones pueden acercarse a Tratado del Cuadrilátero 1248, domicilio de Belén, hermana del hombre. Quienes puedan acercar donaciones deberán comunicarse al 3434710906.