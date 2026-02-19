Con drones, perros y rastrillajes, continúa la desesperada búsqueda del cuerpo de Chiara en Paraná, en una jornada marcada por el dolor y la incertidumbre. A pocas horas del hallazgo del cuerpo de Patricia Mena, los equipos de emergencia redoblan esfuerzos para dar con la niña de 10 años, desaparecida tras el temporal que provocó el derrumbe de su vivienda en la capital entrerriana.

El operativo se concentra en la zona del arroyo Colorado, donde minutos antes de las 18 del jueves fue encontrado el cuerpo de la madre. Desde entonces, efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto a guardavidas, Bomberos Voluntarios y Zapadores, trabajan de manera coordinada para ampliar el radio de búsqueda.

Parte del operativo dispuesto sobre el arroyo. Foto: Elonce.

El jefe de la fuerza provincial, Claudio González, explicó que el despliegue no se detendrá durante la noche. “Continuará con los perros, que son cadavéricos. Se busca con drones térmicos en el sentido de la nocturnidad, y mañana arrancaremos con la aeronave y el rastrillaje por el cauce del arroyo. El operativo no se detiene, se reformula por las condiciones del terreno”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Un operativo que se adapta al terreno

Con drones, perros y rastrillajes, continúa la búsqueda del cuerpo de Chiara en Paraná en un escenario complejo. Las intensas lluvias modificaron el terreno y aumentaron el caudal del arroyo, lo que obliga a ajustar permanentemente la estrategia. Las curvas pronunciadas del curso de agua y la acumulación de residuos dificultan la visibilidad y el avance de los equipos.

Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos. Foto: Elonce.

Desde la Municipalidad de Paraná confirmaron que distintas áreas trabajan de manera conjunta. Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos, destacó la articulación entre provincia y municipio: “Ha sido una situación difícil desde las primeras horas del día y todas las áreas municipales han trabajado en equipo”.

El funcionario también informó que se incorporaron grupos electrógenos en el sector donde fue hallado el cuerpo de la madre, con el objetivo de garantizar iluminación y permitir que los rastrillajes continúen durante la noche.

La desesperada búsqueda no se detiene

Con drones, perros y rastrillajes, continúa la desesperada búsqueda del cuerpo de Chiara en Paraná con la esperanza de obtener resultados en las próximas horas. Las tareas previstas para la mañana incluyen el sobrevuelo de una aeronave para ampliar la perspectiva aérea y un nuevo relevamiento a lo largo del cauce del arroyo Colorado.

Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná. Foto: Elonce.

El cuerpo de Patricia Mena fue retirado del lugar y puesto a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las pericias correspondientes. Mientras tanto, el foco está puesto en encontrar a la menor y brindar una respuesta a la familia.

Las autoridades insistieron en la importancia de preservar la seguridad en la zona y evitar la presencia de personas ajenas al operativo. “Necesito encontrar a una persona, no que se me pierdan más”, expresó el jefe policial, al apelar a la responsabilidad de los allegados y vecinos.