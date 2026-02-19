Paro nacional: fuerte respaldo sindical y reclamos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El paro nacional convocado por la CGT fue calificado como “exitoso” por dirigentes sindicales en Paraná. Destacaron el alto acatamiento y renovaron críticas a la reforma laboral.
El paro nacional tuvo un alto nivel de acatamiento en distintos puntos del país y fue considerado “exitoso” por los dirigentes sindicales que brindaron una conferencia de prensa en la sede de UPCN en Paraná. Allí, referentes gremiales expusieron su balance de la medida de fuerza de 24 horas y apuntaron contra la denominada “modernización laboral” impulsada por el Gobierno nacional.
José Allende, representante de UPCN, aseguró que la medida contó con un fuerte respaldo en todo el territorio argentino, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires, donde —según indicó— la actividad estuvo “total y absolutamente paralizada”. Sostuvo que la protesta fue una respuesta directa a una reforma que, a su entender, implica retrocesos en derechos laborales y mayor precarización.
El dirigente remarcó que, lejos de generar nuevos puestos de trabajo, las modificaciones propuestas podrían provocar pérdida de empleos y debilitamiento de conquistas históricas. “No es en contra del Gobierno, sino en defensa propia y de los derechos de los trabajadores”, sintetizó.
Garantías sobre horas extras y expectativa por paritarias
En el plano provincial, Allende informó que mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno ante versiones que circulaban sobre una posible reducción o eliminación de horas extras para empleados estatales. Según explicó, el funcionario negó cualquier modificación y garantizó que se abonarán tal como estaban previstas.
El gremialista destacó la importancia de llevar tranquilidad a los trabajadores que dependen de esos ingresos para organizar su economía familiar. “El trabajador tiene su vida programada y no puede encontrarse de un día para el otro con una reducción sin previo aviso”, subrayó.
Además, anticipó expectativas de cara a la reunión paritaria prevista para la tarde. Recordó que el gobernador reconoció en su discurso de apertura de sesiones que los salarios se encuentran rezagados y confió en que se avance en una recomposición que contemple la pérdida de poder adquisitivo, tras tres meses de sueldos congelados.
Críticas a la reforma laboral y unidad gremial
Por su parte, Oscar Barbieri, integrante de la CGT Regional Paraná, coincidió en calificar el paro nacional como contundente, con fuerte adhesión en Capital Federal, Córdoba, el Gran Rosario y la capital entrerriana. Resaltó el trabajo “mancomunado, solidario y en unidad” del movimiento obrero local.
Cuestionó especialmente el contenido de la reforma laboral, al considerar que no aborda adecuadamente la situación de los trabajadores de plataformas digitales y deja de lado aspectos como el derecho a la desconexión establecido en la ley de teletrabajo. Afirmó que la CGT continuará actuando de manera orgánica, combinando movilizaciones, paros y acciones judiciales cuando sea necesario.
Barbieri también expresó preocupación por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años. Señaló que, según estimaciones sindicales, se habrían cerrado unas 20.000 empresas y perdido alrededor de 300.000 empleos en el país, lo que —indicó— obliga a priorizar políticas de producción, economías regionales, ciencia y tecnología.
Reclamos de diálogo y situación provincial
El dirigente reclamó mayor apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial y sostuvo que la CGT Regional Paraná no fue invitada al acto de apertura de sesiones ordinarias. Recordó que las siete regionales presentaron un pedido formal de audiencia en diciembre pasado y aguardan una convocatoria.
Asimismo, instó a los legisladores nacionales por Entre Ríos a votar en contra del proyecto de reforma laboral cuando se trate en el Congreso. Consideró que los acuerdos financieros o asistencias extraordinarias no resolverán los problemas estructurales de la provincia y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor endeudamiento para cubrir gastos corrientes.