La CGT ratificó que judicializará la reforma laboral y afirmó que el paro tuvo más del 90% de acatamiento

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que judicializará la norma en caso de que sea aprobada por el Congreso. Además, aseguró que el paro general de 24 horas tuvo un acatamiento superior al 90% en todo el país y marcó el inicio de una nueva etapa del plan de lucha.

En este sentido, el secretario general cegetista Jorge Sola sostuvo que la central obrera recurrirá a la Justicia porque el proyecto “conculca dos principios constitucionales: el artículo 14 bis y el principio de no regresividad de los derechos sociales”.

“La vamos a judicializar”

Sola fue contundente al anticipar la estrategia gremial si la iniciativa avanza en el Congreso. “Hay dos principios constitucionales que están siendo vulnerados: el protectorio del derecho del trabajo y el de no regresividad. Una vez que se adquiere un derecho, no se puede retroceder”, afirmó.

Según el dirigente, la reforma implica una “transferencia de recursos de los trabajadores al sector empleador” y retrocede “100 años en derechos individuales y colectivos”.

Entre los puntos más cuestionados mencionó la modificación del régimen de indemnizaciones, la implementación del banco de horas —que permitiría compensar horas extra con tiempo libre según la demanda empresarial—, la posibilidad de firmar convenios por empresa por debajo del convenio colectivo y las limitaciones al derecho de huelga.

Balance del paro y advertencia a los diputados

En conferencia de prensa desde la sede de Azopardo 802, el triunvirato de la CGT destacó que la huelga tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” y que contó con el acompañamiento de amplios sectores sindicales y productivos.

El cotitular cegetista Cristian Jerónimo aseguró que “recién empieza el plan de acción” y advirtió que el movimiento obrero “no va a parar hasta que cambie el rumbo político y económico”.

Por su parte, Octavio Argüello envió un mensaje directo a los legisladores que deberán votar la reforma: “Fíjense lo que van a hacer. No traicionen más a su pueblo. El pueblo tiene memoria”.

La CGT también cuestionó a los gobernadores que respaldan el proyecto y los calificó de “cómplices” de una iniciativa que, según remarcaron, profundiza la recesión y debilita el entramado productivo.

El trasfondo político

Desde la central obrera subrayaron que en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei realizaron 12 movilizaciones y cuatro paros generales, y acusaron al Ejecutivo de no habilitar instancias de diálogo.

“El paro no es contra un gobierno en particular, sino contra un proyecto que rompe el tejido social y productivo”, señaló Sola, aunque los dirigentes dejaron en claro que el conflicto seguirá escalando si la reforma es sancionada.

Con la advertencia de judicialización sobre la mesa y el Congreso próximo a debatir el proyecto, el enfrentamiento entre el Gobierno y la CGT entra en una nueva fase marcada por la presión sindical y la disputa en el plano legislativo y judicial.