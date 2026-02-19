Missing Children Argentina difundió la búsqueda de una niña entrerriana de 13 años que se encuentra desaparecida desde el 18 de febrero en Nogoyá, Entre Ríos.
Missing Children Argentina activó la búsqueda de una niña entrerriana de 13 años, cuya desaparición fue denunciada en la ciudad de Nogoyá. Se trata de Esperanza Salomé Nicolas, quien permanece ausente de su hogar y sin contacto con su entorno desde el miércoles 18 de febrero de 2026. La difusión del caso se concretó luego de las actuaciones correspondientes de las fuerzas de seguridad y la intervención judicial.
La organización Missing Children Argentina incorporó a la adolescente a su nómina oficial de chicos perdidos, lo que amplificó el alcance del pedido de colaboración. Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, la entidad decidió contribuir con la búsqueda ante las circunstancias que rodean la desaparición y la necesidad de reforzar la difusión a nivel nacional.
En las últimas horas, la fotografía de la menor comenzó a circular de manera masiva entre vecinos y usuarios de redes sociales, especialmente en la comunidad de Nogoyá, donde la preocupación crece con el correr de las horas. La niña, integrante de la comunidad gitana local, es intensamente buscada por familiares y autoridades.
Pedido de colaboración a la comunidad
Desde el entorno de la investigación remarcaron que la adolescente se encuentra “ausente y sin contacto con su entorno, desde este miércoles 18 de febrero de 2026”, situación que encendió las alertas y motivó la activación de protocolos específicos de búsqueda. La intervención de la Justicia y de las fuerzas de seguridad permitió formalizar el pedido de localización y sumar recursos para dar con su paradero.