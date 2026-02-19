Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: lujo, amor y celebración

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe combinan romance, relax y festejo de cumpleaños en un entorno paradisíaco que la pareja compartió en redes sociales.
Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe se convirtieron en una verdadera postal de amor y sofisticación. La modelo y el empresario decidieron hacer una pausa en sus agendas para celebrar el cumpleaños de él en un destino soñado, rodeados de mar turquesa, arenas claras y atardeceres inolvidables. Fieles a su estilo, ambos compartieron en sus redes sociales distintos momentos del viaje, mostrando desde jornadas de playa hasta cenas íntimas en escenarios cuidadosamente ambientados.
“Escapadita al caribe”, escribió Floppy Tesouro en el pie de una de sus publicaciones, sintetizando el espíritu de la travesía. La frase, breve pero elocuente, marcó el tono de una experiencia atravesada por el relax y el romanticismo. En las imágenes se la puede ver con un elegante vestido negro, sentada frente a una moderna chimenea, lista para disfrutar de una cena especial junto a Salvador Becciu, quien también se mostró relajado en la playa, recostado en una reposera bajo sombrilla, libro en mano y con el mar como telón de fondo.
La pareja eligió un exclusivo hotel frente al mar, donde cada detalle estuvo pensado para el confort. Desde la bienvenida con frutas frescas, macarons y una botella de champagne, hasta los desayunos servidos en la terraza con vistas privilegiadas al océano, todo formó parte de una experiencia que combinó descanso y celebración en partes iguales.
Días de playa y glamour caribeño
Las jornadas transcurrieron entre baños de mar, caminatas por la arena y tardes de sol. Floppy se mostró sonriente con una malla rosa y gafas oscuras, y también lució un bikini negro con pareo translúcido y pañuelo animal print en una postal tomada en el ascensor del hotel. El look caribeño, acompañado de sandalias de diseñador y bolsos de playa, reforzó la estética glamorosa que caracteriza a la modelo.
En otra imagen, ambos se fotografiaron abrazados frente al mar turquesa. La selfie, espontánea y cómplice, reflejó la conexión de la pareja en un entorno natural privilegiado. Las reposeras, las sombrillas y el cielo despejado completaron la escena de descanso absoluto. Salvador, por su parte, alternó momentos de relax con instancias de trabajo desde el balcón de la habitación, utilizando su computadora con el océano como horizonte.
La experiencia gastronómica también ocupó un lugar central. Desayunos con frutas frescas, café y delicias regionales dieron paso a cenas gourmet con platos elaborados y vinos seleccionados. Una de las fotos más comentadas muestra un brindis con copas de vino rosado y manos entrelazadas, en un clima de intimidad que acompañó el festejo de cumpleaños, publicó Infobae.
Celebración íntima y paisajes de ensueño
Los atardeceres caribeños aportaron un marco inigualable a la escapada. Las imágenes nocturnas, con la costa iluminada y el cielo teñido de tonos cálidos, sumaron una cuota de magia a la experiencia. En ese contexto, la pareja disfrutó de veladas románticas con luces suaves y menús especialmente preparados para la ocasión.
“Escapadita al caribe” volvió a resonar entre los comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la elección del destino y el romanticismo que transmiten las fotos. La celebración del cumpleaños de Salvador se vivió con discreción, pero con gestos significativos: brindis, miradas cómplices y un entorno pensado para disfrutar sin apuros.