Crisis en Granja Tres Arroyos: acumuló más de $7000 millones en cheques rechazados y hay alerta en 200 productores

La empresa avícola Granja Tres Arroyos, principal procesadora de pollos del país, atraviesa una profunda crisis financiera que ya impacta en más de 200 productores integrados de Entre Ríos. En el último trimestre relevado acumuló 224 cheques rechazados por más de $7000 millones, en un contexto de fuerte deterioro del flujo de fondos y tensión en la cadena productiva.

Según un informe comercial actualizado al 19 de febrero de 2026, la firma registró 222 cheques sin fondos por $6.955 millones y otros dos por defectos formales por $109 millones, lo que totaliza $7.064 millones rechazados. De ese monto, la mayoría figura como “no recuperado”, publicó La Nación.

Impacto en más de 200 granjas

La situación encendió alarmas en Entre Ríos, donde alrededor de 200 productores trabajan integrados a la empresa. La firma faenaba cerca del 35% de los pollos del país —casi un millón de aves por día—, por lo que cualquier alteración en su operatoria repercute de inmediato en la cadena avícola.

Ricardo Unrein, referente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capit), describió un escenario crítico: reducción drástica de actividad, entrega restringida de alimento balanceado y dificultades para garantizar insumos básicos como el gas para calefacción de los galpones.

“Hay productores con dos y hasta tres crianzas sin cobrar. El que vive exclusivamente de esta actividad está al límite”, advirtió.

Además, explicó que solo están ingresando pollitos bebé dos días por semana, cuando antes la operatoria era diaria, y denunció que el alimento se entrega de manera racionada, lo que afecta el peso y el desarrollo de las aves.

Proceso Preventivo de Crisis

Fuentes de la empresa reconocieron que la compañía atraviesa “una situación financiera delicada” y confirmaron su ingreso en un Proceso Preventivo de Crisis. Argumentaron que la caída de producción y ventas se profundizó tras el cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, lo que generó estrés financiero y falta de liquidez.

Según indicaron, la firma trabaja en la “normalización del abastecimiento de alimento en las granjas” y descartaron un plan de despidos masivos, aunque admitieron una reducción de personal mediante retiros voluntarios.

Trabajadores de Granja Tres Arroyos se manifestaron en Concepción del Uruguay en los últimos meses

Pese a los incumplimientos recientes, la compañía mantiene situación 1 (normal) en la Central de Deudores del BCRA y registra créditos por más de $56.000 millones en distintas entidades financieras.

Atrasos previsionales y tensión fiscal

El deterioro no se limita a los cheques rechazados. También se registran demoras en aportes patronales y cargas sociales. Desde fines de 2025 figuran impagos aportes de seguro social, obra social y contribuciones patronales.

En paralelo, productores gestionan ante autoridades provinciales flexibilizaciones en las habilitaciones ambientales para poder integrarse a otras empresas y evitar el cierre de establecimientos. Buscan replicar mecanismos excepcionales aplicados en crisis anteriores del sector.

Mientras tanto, la incertidumbre domina el escenario de una de las compañías más relevantes del entramado avícola argentino. “Se veía venir”, resumieron desde el sector productivo, que ahora aguarda definiciones concretas para sostener la actividad y evitar un efecto dominó en la economía regional.