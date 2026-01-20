Trabajadores de la avícola Tres Arroyos reclaman el pago del aguinaldo y profundizarán medidas de protesta

Empleados de la avícola Tres Arroyos se manifestaron este martes en Concepción del Uruguay para exigir el pago del aguinaldo 2025. Pese al cobro de la quincena, el paro continúa y se anunciaron nuevas movilizaciones, incluido un corte de ruta 14.
Trabajadores de la granja avícola Tres Arroyos se concentraron en el Monumento al General Urquiza, en Concepción del Uruguay, para reclamar el pago del aguinaldo correspondiente al año 2025. La protesta se realizó en el marco de un conflicto salarial que mantiene paralizada la planta “La China” y sin actividad de faena.
Según se informó, la decisión de movilizarse fue adoptada tras una asamblea llevada a cabo al mediodía, en la que los empleados resolvieron sostener las medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas por parte de la empresa, publicó Uruguayenses Digital.
El secretario del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, explicó que la quincena correspondiente ya fue abonada, pero aclaró que el reclamo continúa debido al incumplimiento en el pago del aguinaldo. En ese sentido, remarcó que la situación genera una creciente incertidumbre entre los trabajadores.
El conflicto se profundizó luego de que la empresa insistiera en la demora del pago de las quincenas, lo que derivó en la paralización total de la planta. Frente a este escenario, la patronal solicitó que los empleados retomen las tareas, aunque sea de manera parcial, para reactivar la producción. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en asamblea, donde se priorizó la continuidad del paro y la visibilización pública del reclamo.
Como parte del plan de lucha, los trabajadores anunciaron dos nuevas medidas. La primera se desarrolló este martes a las 19 horas, con una concentración frente al Monumento al General Urquiza. La segunda está prevista para este miércoles, entre las 12 y las 16 horas, cuando se realizará un corte al tránsito vehicular sobre Ruta Nacional 14, con el objetivo de visibilizar el conflicto a nivel nacional y presionar por una solución a los reclamos salariales.
Desde el sector gremial advirtieron que, de no mediar una respuesta inmediata por parte de la empresa, las medidas podrían profundizarse en los próximos días, mientras crece la preocupación de las familias afectadas por la falta de cobro del aguinaldo.