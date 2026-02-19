Desbarrancamiento en calle 25 de Junio: vecinos aseguran que la tierra se socavó ocho metros durante el temporal

Tras el temporal de la madrugada de este jueves se registró un desbarrancamiento en calle 25 de Junio, en el tramo final, en el barrio Lourdes. El incidente afectó a las viviendas y a una plaza donde normalmente juegan niños.

Se produjo un desbarrancamiento en 25 de junio al final

Uno de los vecinos mencionó que durante el temporal se socavaron unos “siete u ocho metros” de tierra. “Teníamos mucho fondo, rellenábamos siempre con lo que traían los camiones”, explicó otra vecina.

Sobre cómo se dieron cuenta de la situación, la vecina contó: “Mi tío que vive delante de nuestra casa se percató que se estaba desbarrancando y nos avisó. Lo primero que hicimos fue sacar los autos, después empezamos a ver cómo parar y sacar el agua”.

Además, sobre las maniobras que debieron realizar en medio del temporal, relató: “Tuvimos que hacer una canaleta para que el agua corra por el otro lado, porque si no la parábamos, la tierra se seguía desbarrancando”.

Acerca de la búsqueda de soluciones, la mujer señaló: “Intentamos llamar al 147 y no me respondieron. Estuvimos toda la mañana esperando, desde las 6 hasta las 11 y no llegaron”.

En este sentido, se refirió a la gravedad de la situación y mencionó que en las viviendas habitan niños. “Si no nos dábamos cuenta prácticamente nos íbamos todos”, dijo sobre la fuerza del agua y la posibilidad de desmoronamiento de las viviendas.

En el predio viven siete familias, con niños y gente mayor, por lo que solicitan una pronta intervención para evitar accidentes y futuros desmoronamientos ante las condiciones climáticas.

Un problema de "hace décadas"

En ese sentido, Ricardo Rodríguez, uno de los vecinos afectados, contó ante Elonce que el desmoronamiento es una problemática que se da “desde hace décadas”.

“Hoy se nos rebalsaron las alcantarillas, subió el arroyo y el agua que corría sobre 25 de Junio no podía salir”, relató. De este modo, el agua afectó a la zona provocando el desbarrancamiento.

La problemática, resaltó Rodriguez, se da también en la Zona Sur, del otro lado del barrio. Asimismo, desmitificó la entrega de viviendas a los vecinos del lugar: “A la gente que está acá no se le dio casa. Por eso dicen que la ayuda no llega. Pedimos la colaboración con máquinas porque con nylon y leche, no se da una solución”.

“Hay que poner un poquito más de empatía para la gente que realmente necesita”, sostuvo y explicó que las viviendas quedaron “a un metro y medio de la barranca”.

“Vine de trabajar y veía cómo se iba todo. Fui presidente vecinal y tengo que estar porque el vecino realmente lo necesita, hoy está solo”, agregó acerca de la falta de respuestas de las autoridades.

“La gente no tiene ayuda de nadie. Esto no pasó solo hoy, ya viene pasando y no tenemos la respuesta hace muchos años”, subrayó.