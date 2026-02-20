Un coronel dirigirá la disolución del IOSFA: Ariel Guzmán fue designado para liquidar la obra social militar

El nuevo administrador tendrá 365 días para disolver la obra social y traspasar los bienes

El Ministerio de Defensa formalizó la designación del coronel mayor (R) Ariel Guzmán como administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en el marco de la reforma estructural del sistema de salud militar impulsada por el Gobierno nacional.

La medida fue adoptada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y establece un plazo de 365 días para ejecutar la disolución y el traspaso integral de bienes, afiliados, personal, derechos y obligaciones.

Un proceso de transición de un año

El administrador tendrá amplias facultades para resolver la transferencia de activos, saldar deudas con prestadores, gestionar el traspaso de afiliados y ordenar la situación financiera del organismo. Contará con el asesoramiento no vinculante de una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, mientras que la Sindicatura General de la Nación designará un síndico para auditar la transición.

Guzmán cuenta con antecedentes en la gestión sanitaria militar: fue presidente de la Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA) y se desempeñó en áreas clave de prestaciones médicas durante la anterior conducción del IOSFA.

Reforma estructural por decreto

La disolución del IOSFA fue dispuesta a través del decreto 88/2026, firmado por el presidente Javier Milei a comienzos de febrero. La norma puso fin al esquema de conducción política de la obra social y trasladó la gestión a personal uniformado.

El IOSFA había sido creado en 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, mediante la unificación de las estructuras sanitarias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de incorporar al personal de Gendarmería y Prefectura.

El nuevo esquema divide el sistema en dos organismos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que agrupará a militares y personal civil de las fuerzas, y la Obra Social de Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), destinada a Gendarmería y Prefectura.

Deudas y saneamiento financiero

La reforma se implementa en un contexto de fuerte deterioro financiero. El ex IOSFA arrastra una deuda millonaria con prestadores privados y farmacias, lo que provocó cortes de servicios en distintas provincias.

El decreto establece que el pasivo será asumido por el Ministerio de Economía, que deberá negociar con los acreedores para cancelar las obligaciones pendientes y permitir que la nueva OSFA inicie su funcionamiento sin cargas heredadas.

El texto oficial garantiza que durante el proceso de transición no podrán interrumpirse cirugías programadas, tratamientos oncológicos ni la provisión de medicación para enfermedades crónicas.

Con la designación de Guzmán, el Gobierno inicia formalmente la etapa operativa de una reforma que redefine el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el desafío de normalizar prestaciones y recomponer la situación financiera en el plazo de un año.